Ассистента тренера «Ордабасы» дисквалифицировали на четыре матча за нецензурную брань, а директор «Кайсара» отделался штрафом

КПЛ 27-й тур:

«Кайсар» — «Шахтер»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Кайсар» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Кайсар» оплатить штраф до 27 октября2018 года.

«Жетысу» — «Кайрат»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на Футбольный клуб «Кайрат», наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Кайрат» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

КПЛ 25-й тур

«Жетысу» — «Ордабасы»

За нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента ассистента главного тренера футбольного клуба «Ордабасы» Гиорги Чихрадзе дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 27 сентября 2018 года.

«Кайсар» — «Кайрат»