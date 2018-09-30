«Минск» разгромил футболистов «Днепра» в матче чемпионата Беларуси

Хозяева поля уже в первом тайме забили два мяча — на 11-й минуте счет открыл Евгений Шевченко, а незадолго до перерыва отличился Никита Николаевич. Во второй половине игры свой гол забил Дмитрий Бессмертный, последнюю точку поставил Евгений Шевченко, оформивший дубль — 4:0.

Позже солигорский «Шахтер» примет на своем поле «Городею». Центральный поединок этого тура пройдет 30 сентября — на поле «Борисов-Арены» лидер первенства БАТЭ встретится с минским «Динамо», идущим вторым. Также в воскресенье состоятся еще 3 игры: «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск». Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».