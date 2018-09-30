«Минск» разгромил футболистов «Днепра» в матче чемпионата Беларуси
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали крупную победу над могилевским «Днепром» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали крупную победу над могилевским «Днепром» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева поля уже в первом тайме забили два мяча — на 11-й минуте счет открыл Евгений Шевченко, а незадолго до перерыва отличился Никита Николаевич. Во второй половине игры свой гол забил Дмитрий Бессмертный, последнюю точку поставил Евгений Шевченко, оформивший дубль — 4:0.
Позже солигорский «Шахтер» примет на своем поле «Городею». Центральный поединок этого тура пройдет 30 сентября — на поле «Борисов-Арены» лидер первенства БАТЭ встретится с минским «Динамо», идущим вторым. Также в воскресенье состоятся еще 3 игры: «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск». Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 54 очка (21 матч), «Динамо» (Минск) — 45 (21), «Витебск» — 44 (21), «Шахтер» — 42 (21).