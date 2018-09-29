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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Атлетиком»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» дома не сумели победить «Атлетик» (Бильбао) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Оскар де Маркос (41-я минута), ничью хозяевам принес гол Мунира Эль-Хаддади (84).

«Барселона» с 14 очками лидирует в чемпионате, но «сине-гранатовых» может опередить мадридский «Реал» (13), которому в субботу предстоит дерби с «Атлетико». «Атлетик» с 7 баллами расположился на 14-й строчке.

Барселона 1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетик
29.09.2018, 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Эдуардо Бериссо
Голы
84′ Мунир Эль-Хаддади (Л. Месси) 19
18 Оскар Де Маркос (М. Сусаэта) 41′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
78′ Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Филиппе Коутинью 7
51′ Серхи Роберто 20
89′ Серхио Бускетс 5
55′ Артуро Видаль 22
Лионель Месси 10
80′ Усман Дембеле 11
Мунир Эль-Хаддади 19
25 Унаи Симон
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
5 Йерай Альварес 48′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
16 Дани Гарсия 90′
14 Маркель Сусаэта
12 Юри Берчиче
4 Иньиго Мартинес 23′
31 Перу Ноласкоайн
7 Беньят Эчеварриа 67′
6 Микель Сан-Хосе
9 Иньяки Уильямс 79′
20 Ариц Адурис
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
5 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
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