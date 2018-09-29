«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Атлетиком»

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Оскар де Маркос (41-я минута), ничью хозяевам принес гол Мунира Эль-Хаддади (84).

«Барселона» с 14 очками лидирует в чемпионате, но «сине-гранатовых» может опередить мадридский «Реал» (13), которому в субботу предстоит дерби с «Атлетико». «Атлетик» с 7 баллами расположился на 14-й строчке.