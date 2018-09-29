«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Атлетиком»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» дома не сумели победить «Атлетик» (Бильбао) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» дома не сумели победить «Атлетик» (Бильбао) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Оскар де Маркос (41-я минута), ничью хозяевам принес гол Мунира
«Барселона» с 14 очками лидирует в чемпионате, но «сине-гранатовых» может опередить мадридский «Реал» (13), которому в субботу предстоит дерби с «Атлетико». «Атлетик» с 7 баллами расположился на 14-й строчке.
|Эрнесто Вальверде
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)