Роналду уничтожил «Наполи», не забив ни одного мяча. «Юве» уходит в отрыв
Три голевых паса португальца решили игру.
Три голевых паса португальца решили игру.
В центральном матче седьмого тура итальянской Серии А лидирующий «Ювентус» дома принимал «Наполи», который шел вторым. Понятно, что это был центральный матч тура.
Счет в матче открыли неаполитанцы уже на десятой минуте. Автор гола — Дрис Мертенс.
«Ювентус» отыгрался оперативно. В середине второго тайма Криштиану Роналду с левого фланга идеально навесил на Марио Манджукича. Как в молодости за «Манчестер Юнайтед».
Сразу после перерыва португалец должен был забивать уже сам. Но мяч попал в штангу и отскочил к Манджукичу.
«Наполи» доигрывал матч в меньшинстве. На 58-й минуте Мариу Руй грубо сыграл против Пауло Дибалы и получил вторую желтую карточку.
На последней минуте Роналду снова должен был забивать после подачи с углового. Но на этот раз гол у него украл Леаонардо Бонуччи.
«Ювентус» продолжил свою победную серию в чемпионате Италии — семь игр, семь побед. Роналду прибавляет с каждым матчем. Возможно, португальца вдохновил дуэт с фанатами питерского «Зенита».
Это второй случай в истории, когда «Ювентус» победил в первых восьми матчах сезона. Последний раз такое случалось в сезоне 1930/31.
|Массимилиано Аллегри
|Карло Анчелотти
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|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)