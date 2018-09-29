Роналду уничтожил «Наполи», не забив ни одного мяча. «Юве» уходит в отрыв

Источник: AFP 2018

В центральном матче седьмого тура итальянской Серии А лидирующий «Ювентус» дома принимал «Наполи», который шел вторым. Понятно, что это был центральный матч тура.

Счет в матче открыли неаполитанцы уже на десятой минуте. Автор гола — Дрис Мертенс.

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«Ювентус» отыгрался оперативно. В середине второго тайма Криштиану Роналду с левого фланга идеально навесил на Марио Манджукича. Как в молодости за «Манчестер Юнайтед».

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Сразу после перерыва португалец должен был забивать уже сам. Но мяч попал в штангу и отскочил к Манджукичу.

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«Наполи» доигрывал матч в меньшинстве. На 58-й минуте Мариу Руй грубо сыграл против Пауло Дибалы и получил вторую желтую карточку.

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На последней минуте Роналду снова должен был забивать после подачи с углового. Но на этот раз гол у него украл Леаонардо Бонуччи.

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«Ювентус» продолжил свою победную серию в чемпионате Италии — семь игр, семь побед. Роналду прибавляет с каждым матчем. Возможно, португальца вдохновил дуэт с фанатами питерского «Зенита».