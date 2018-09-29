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21:42 (мск), источник: Sport24

Роналду уничтожил «Наполи», не забив ни одного мяча. «Юве» уходит в отрыв

Три голевых паса португальца решили игру.

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Источник: AFP 2018

В центральном матче седьмого тура итальянской Серии А лидирующий «Ювентус» дома принимал «Наполи», который шел вторым. Понятно, что это был центральный матч тура.

Счет в матче открыли неаполитанцы уже на десятой минуте. Автор гола — Дрис Мертенс.

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«Ювентус» отыгрался оперативно. В середине второго тайма Криштиану Роналду с левого фланга идеально навесил на Марио Манджукича. Как в молодости за «Манчестер Юнайтед».

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Сразу после перерыва португалец должен был забивать уже сам. Но мяч попал в штангу и отскочил к Манджукичу.

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«Наполи» доигрывал матч в меньшинстве. На 58-й минуте Мариу Руй грубо сыграл против Пауло Дибалы и получил вторую желтую карточку.

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На последней минуте Роналду снова должен был забивать после подачи с углового. Но на этот раз гол у него украл Леаонардо Бонуччи.

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«Ювентус» продолжил свою победную серию в чемпионате Италии — семь игр, семь побед. Роналду прибавляет с каждым матчем. Возможно, португальца вдохновил дуэт с фанатами питерского «Зенита».

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Это второй случай в истории, когда «Ювентус» победил в первых восьми матчах сезона. Последний раз такое случалось в сезоне 1930/31.

Ювентус 3:1
Первый тайм: 1:1
Наполи
29.09.2018, 19:00 основной раунд: 7-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Карло Анчелотти
Голы
26′ Марио Манджукич (Криштиану Роналду) 17
49′ Марио Манджукич 17
76′ Леонардо Бонуччи (Криштиану Роналду) 19
14 Дрис Мертенс (Х. Кальехон) 10′
Составы
Войчех Щенсны 1
69′ Жоау Канселу 20
85′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
60′ Леонардо Бонуччи 19
Блез Матюиди 14
Криштиану Роналду 7
Миралем Пьянич 5
62′ Эмре Джан 23
Родриго Бентанкур 30
64′ Пауло Дибала 10
Федерико Бернардески 33
84′ Марио Манджукич 17
Хуан Куадрадо 16
25 Давид Оспина
23 Эльсеид Хюсай 55′
6 Мариу Руй 24′ 58′
26 Калиду Кулибали 40′
33 Рауль Альбиоль
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье 60′
5 Маркес Лоурейру Аллан
20 Петр Зелиньски 61′
2 Кевин Малькюи
17 Марек Хамшик 70′
8 Фабиан Руис
14 Дрис Мертенс 61′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 4
7 Угловые 4
15 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
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