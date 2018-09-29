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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Кажется, мы переоценивали Салаха. И недооценили Старриджа

Команда Юргена Клоппа ушла от первого поражения в АПЛ.

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Источник: AFP 2018

«Челси» — восхитителен

Нет, поймите правильно, «Ливерпуль» тоже был хорош. А после пары матчей РПЛ несколько минут просмотра чемпионата Англии кружили голову. Но «Ливерпуль» творит карнавал с прошлого сезона. А «Челси», такое чувство, перестал страдать и начал кайфовать от собственного футбола. Выходы в атаку через быстрый пас и смены позиции. Максимально широкий футбол. Гол Азара в первом тайме вообще чистый восторг. Особенно из-за того, что участником голевой комбинации стал Матео Ковачич. Человек, которого последние пару лет в Мадриде использовали исключительно в роли затычки дыр в центре поля. Который выходил на поле с задачами типа «Бегай за Месси и руби его по ногам». Вот этот парень приезжает в Лондон к Сарри и за пару месяцев начинает строить идеальные треугольники комбинаций.

По именам весь состав «Челси» идет с оценкой «Да, но…». Включая Азара, который да, топ, но без нужной стабильности, а еще и неприятным бэкграундом в виде желания перейти в «Мадрид». Даже Сарри говорил, что бельгийцу надо больше пахать на тренировках, чтобы стать лучше. Эден, кстати, пообещал больше не праздновать голы, катая на коленях — кожа горит. В итоге против «Ливерпуля» бельгийцу в одном из эпизодов прилетело по ногам, и он прокатился по газону коленками. Крупный план тут же выхватил стесанный грунтом участок ноги. Азар только поморщился.

И главное, почему конкретно за «Челси» сейчас следить интересно: у них все только строится. Временами команда ну совсем проваливается и позволяет сопернику слишком много. В их футболе нет автоматизма, он живой. Если болеешь за команду, это наверняка раздражает. Но общей привлекательности матчу это совершенно точно прибавляет. «Ливерпуль» во втором тайме играл лучше соперника и создал больше моментов — свой гол и ничью он заслужил. Но в те моменты, когда у «Челси» получалось делать то, что требует Сарри — команда выглядела великолепно.

Возможно (возможно!) мы переоцениваем Салаха

Понятно, что никто уже это не читает — вы ушли писать о том, что автор — чудак. Но давайте так. Салаху 26 лет. К этому возрасту у него есть ровно один фантастический сезон. Да, в прошлом году египтянин играл на каком-то невероятном уровне. Но даже в этом космическом сезоне была смазанная концовка — чемпионат мира. Можно долго разбираться, что помешало Салаху: уровень своих же партнеров, восстановление от травмы, необычные условия подготовки. Все факторы более-менее объективны, как и то, что ЧМ-2018 игрок провалил.

Против «Челси» было сразу несколько моментов, когда действия Салаха помешали его команде забить. Наиболее показательным был даже не выход один на один. А атака, в которой Мане идеально отыграл на египтянина, а Фирмино так же идеально открылся под его передачу на дальнем углу штрафной. Но Салах накосячил с закидушкой, все в итоге испортив.

Все это не к тому, что египтянин — плохой футболист. Камон, он в диком порядке. Но, возможно, все слишком рано поверили в готовность Салаха быть реальным претендентом на «Золотой мяч». Возможно, все слишком высоко оценили объективный уровень игры Мохаммеда. Возможно, уровень ожиданий от игры Салаха после прошлого сезона задрали куда-то не туда. И на дистанции все это становится понятно. А возможно через какое-то время Салах наберет форму и выдаст еще более крутую серию матчей. Но это все еще будет всплеском, а не стабильным уровнем.

Старридж вернулся

Казалось, что с появлением великой тройки атаки, Старридж окончательно затух в «Ливерпуле». Но он второй раз за неделю забил «Челси». Но если три дня назад гол получился бесполезным, то теперь «Ливерпуль» силами Дэниэла вырвал важнейшую ничью. Во-первых, команда продолжила серию без поражений в чемпионате. Во-вторых, удалось дожать соперника в тайме, когда было создано моментов на несколько голов.

Челси 1:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
29.09.2018, 19:30 основной раунд: 7-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Юрген Клопп
Голы
25′ Эден Азар (М. Ковачич) 10
15 Дэниэл Старридж (Дж. Шачири) 89′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
81′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
73′ Виллиан 22
Виктор Моузес 15
65′ Оливье Жиру 18
Альваро Мората 29
13 Алиссон
66 Трент Александр-Арнолд
26 Эндрю Робертсон
4 Виргил ван Дейк
12 Джо Гомез
5 Джорджиньо Вайналдум
9 Роберту Фирмину
10 Садио Мане 39′
14 Джордан Хендерсон 78′
8 Наби Кейта
7 Джеймс Милнер 86′ 77′
15 Дэниэл Старридж
11 Мохамед Салах 66′
23 Джердан Шачири
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 4
7 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
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