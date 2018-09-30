Несколько зрителей пострадали после падения с трибуны на футбольном матче в Испании

Источник: AFP 2018

В субботу «Севилья» на выезде победила «Эйбар» со счетом 3:1 и поднялась на второе место в Ла Лиге. «Севилья», в активе которой 13 очков после семи туров, на одно очко отстает от лидирующей в чемпионате «Барселоны».

На 59-й минуте матча аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега забил гол с пенальти, сделав счет в игре 2:0. Болельщики гостей стали спускаться к самому низу трибуны, чтобы отпраздновать гол вместе с футболистом своей команды. Ограждение, расположенное на высоте одного метра от земли, сломалось и несколько болельщиков упало с трибуны.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/997081680632" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.