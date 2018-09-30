Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.09
Реал0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
29.09
Интер2
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
29.09
Анже0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
29.09
Кан1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
29.09
Лион1
Нант1
Футбол. Зарубежный
29.09
Реймс0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
29.09
Страсбур3
Дижон0
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Томь
Футбол. Зарубежный
29.09
Челси1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
29.09
Байер2
Боруссия Д4
Футбол. Зарубежный
29.09
Эйбар1
Севилья3
Футбол. Премьер-лига
29.09
Локомотив2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
29.09
Ювентус3
Наполи1
Футбол. Зарубежный
29.09
Ницца0
ПСЖ3
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Зарубежный
29.09
Барселона1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
29.09
Арсенал2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
29.09
Эвертон3
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
29.09
Хаддерсфилд0
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
29.09
Манчестер Сити2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
29.09
Ньюкасл Юнайтед0
Лестер2
Футбол. Зарубежный
29.09
Вулверхэмптон Уондерерс2
Саутгемптон0
Футбол. Премьер-лига
29.09
Уфа2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
29.09
Шальке-041
Майнц0
Футбол. Зарубежный
29.09
Хоффенхайм1
РБ Лейпциг2
Футбол. Зарубежный
29.09
Штутгарт2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
29.09
Вольфсбург2
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
29.09
Нюрнберг3
Фортуна Д0
Футбол. Зарубежный
29.09
Рома3
Лацио1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Зарубежный
13:00
Уэска
Жирона
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Удинезе
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна
Ворскла
Футбол. Зарубежный
29.09
Вест Хэм Юнайтед3
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
29.09
Олимпик Д2
Александрия3
Футбол. Зарубежный
29.09
Реал Сосьедад0
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
12В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
01:07 (мск), источник: ТАСС

Несколько зрителей пострадали после падения с трибуны на футбольном матче в Испании

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере два человека получили повреждения после падения с трибун из-за сломавшегося ограждения на матче чемпионата Испании по футболу в Эйбаре между местным одноименным клубом и «Севильей». Об этом сообщает агентство France Presse.

Наверх
Источник: AFP 2018

В субботу «Севилья» на выезде победила «Эйбар» со счетом 3:1 и поднялась на второе место в Ла Лиге. «Севилья», в активе которой 13 очков после семи туров, на одно очко отстает от лидирующей в чемпионате «Барселоны».

На 59-й минуте матча аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега забил гол с пенальти, сделав счет в игре 2:0. Болельщики гостей стали спускаться к самому низу трибуны, чтобы отпраздновать гол вместе с футболистом своей команды. Ограждение, расположенное на высоте одного метра от земли, сломалось и несколько болельщиков упало с трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим матч был прерван на 10 минут. Двое болельщиков получили травмы и покинули стадион на носилках. Остальные фанаты «Севильи» смогли занять свои места.

Эйбар 1:3
Первый тайм: 0:0
Севилья
29.09.2018, 19:30 основной раунд: 7-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Пабло Мачин
Голы
90+9′ Хоан Хордан (П. Эрвиас) 24
12 Андре Силва (Г. Хесус Навас) 47′
10 Эвер Банега 59′
10 Эвер Банега (Л. Муриэль) 90+4′
Составы
Марко Дмитрович 1
Педро Бигас 3
Рубен Пенья 11
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Папакули Диоп 8
Аметльер Серхио Энрич 9
56′ Фабиан Орельяна 14
Пабло Эрвиас 18
17′ 83′ Иван Рамис 4
Анайц Арбилья 23
69′ Серхио Диас Альварес 6
Хоан Хордан 24
69′ Энрике Гарсия Кике 17
Диас де Оливейра Шарлес 19
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
4 Симон Кьер
6 Даниэл Каррису
23 Гильерме Арана 90+7′
10 Эвер Банега 80′
22 Франко Васкес 89′
16 Гонсалес Хесус Навас
9 Виссам Бен Йеддер 83′
21 Квинси Промес
12 Андре Силва 90′
14 Луис Муриэль
17 Пабло Сарабия 73′
7 Роке Меса
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
6 Угловые 3
16 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эйбар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Кажется, мы переоценивали Салаха. И недооценили Старриджа
Квят убегает от журналистов. В Сочи его не догнать
Травма и операция: черная полоса Смолова
«Локомотив» на характере дожал «Ахмат». Семин возвращает удачу?
«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
С таким «Реалом» играть можно. Тем более он потерял Бэйла
Семин о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» всех превосходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь