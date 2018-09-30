Генеральный директор «Ювентуса» Маротта объявил об уходе из клуба

«Это были удивительные восемь лет, “Ювентус” всегда будет в моем сердце, — заявил Маротта. — Я хочу объявить о своем уходе, так как в понедельник будет опубликован список директоров клуба, моего имени в нем не будет. Я думаю, что будет правильно рассказать об этом прежде, чем кто-то может начать спекулировать на данной ситуации».
«Мое соглашение с клубом заканчивается 25 октября, мы не будем его продлевать. Могу точно сказать, что я не буду кандидатом на пост президента Итальянской федерации футбола, это в данный момент меня не интересует. Позже мы объясним сложившуюся ситуации более подробно, но сейчас я видел необходимость заявить о своем уходе», — добавил Маротта.
Маротта стал генеральным директором «Ювентуса» по спортивным вопросам в мае 2010 года. Он привел в клуб тренера Антонио Конте, под руководством которого туринцы трижды выиграли чемпионат Италии, в том числе свое первое чемпионство за шесть лет.