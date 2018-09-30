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01:04 (мск), источник: ТАСС

Генеральный директор «Ювентуса» Маротта объявил об уходе из клуба

ТАСС, 29 сентября. Генеральный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джузеппе Маротта покидает команду. Об этом сообщил сам Маротта, слова которого приводит портал Football Italia.

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Источник: AP 2018

«Это были удивительные восемь лет, “Ювентус” всегда будет в моем сердце, — заявил Маротта. — Я хочу объявить о своем уходе, так как в понедельник будет опубликован список директоров клуба, моего имени в нем не будет. Я думаю, что будет правильно рассказать об этом прежде, чем кто-то может начать спекулировать на данной ситуации».

«Мое соглашение с клубом заканчивается 25 октября, мы не будем его продлевать. Могу точно сказать, что я не буду кандидатом на пост президента Итальянской федерации футбола, это в данный момент меня не интересует. Позже мы объясним сложившуюся ситуации более подробно, но сейчас я видел необходимость заявить о своем уходе», — добавил Маротта.

Маротта стал генеральным директором «Ювентуса» по спортивным вопросам в мае 2010 года. Он привел в клуб тренера Антонио Конте, под руководством которого туринцы трижды выиграли чемпионат Италии, в том числе свое первое чемпионство за шесть лет.

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