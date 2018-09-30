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01:10 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» — «Актобе». Все познается в равнении

Всего лишь по пять матчей осталось провести в турнире сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу сезона 2018 года участвующим в нем командам. Правда, «Кайрат» и «Астана» сыграют на одну встречу больше — из-за занятости отечественных футбольных грандов летом в еврокубках их поединки были перенесены на более поздний срок. И проведены они будут в последний день октября.

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Но ровно месяцем ранее в рамках того же соревнования алматинцы принимают на своем поле гостей из Актобе. Здесь необходимо отметить, что встречи кайратовцев с актюбинцами традиционно проходят в упорной борьбе, и заскучать на них пришедшим поддержать своих любимцев болельщикам очень редко когда удается. Тем более, что на данный момент оба соперника находятся в верхней части турнирной таблицы КПЛ-2018, и, разумеется, им есть, что доказывать друг другу.

Дополнительной интриги данному противостоянию добавляет то обстоятельство, что два главных претендента на звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги чемпионата Казахстана-2018 — Маркос Пиззелли из «Актобе» и Адеринсола Эсеола из «Кайрата». Конечно же, в очном рандеву эти голеадоры очень постараются блеснуть собственными талантами и умениями особенно ярко. Что должно придать этой игре лишь дополнительной зрелищности.

Не секрет, что все казахстанские клубы стараются в тех или иных вопросах равняться на отечественных футбольных грандов — «Кайрат» и «Астану». «Актобе» в этом ряду — вовсе не исключение, кто бы там что ни говорил. И победы над командами двух столиц ценятся в казахстанском футболе особенно дорого. Такие виктории стоят буквально на вес золота — во всех смыслах. Безусловно, актюбинцы прибудут в Алматы для того, чтобы лишний раз доказать собственную конкурентность и продемонстрировать свою боеспособность.

Но не в самое удачное для себя время посещает «Актобе» южную столицу. «Кайрат» продолжает упорно преследовать «Астану», и недавние неудачи лишь подхлестывают алматинцев играть в каждом новом поединке исключительно на победу. А для этого кайратовцам необходимо в любой встрече с каким бы то ни было визави выкладываться сейчас на поле по максимуму. К чему любой из игроков хозяев поля готов в актуальных условиях более чем на 100%.

После того, как алматинская команда оступилась дома в матче с «Акжайыком» и в Талдыкоргане в поединке против «Жетысу», «Кайрат» больше просто не имеет права огорчать собственных верных поклонников. И матч с такой играющей дружиной, как «Актобе», может стать для хозяев поля серьезным шагом в направлении реабилитации перед своими болельщиками. При том, конечно, условии, что завершен он будет успешно. Но для достижения такого исхода кайратовцы, думается, сделают сейчас все, что можно, — и все, что нельзя.

Итак…

30 сентября. Алматы, стадион «Центральный». 17:00. «Кайрат» — «Актобе». Помоги своим победить!

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