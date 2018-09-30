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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: «Барселона» должна лучше играть в защите

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ничью в матче 7-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (1:1).

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Источник: AP 2018

«В команде нет никакого беспокойства, потому что сезон только начался, впереди долгий год. Мы не ожидали таких результатов в последних матчах, но в сегодняшней игре мы создавали моменты и не смогли забить.

Мы должны лучше играть в защите. В прошлом сезоне в наши ворота было тяжело забить, а сейчас соперники прилагают минимум усилий и забивают. Мы не должны пропускать в каждом матче, надо совершенствоваться и становиться сильнее в оборонительной фазе, потому что это самое важное, — цитирует Месси Marca.

Каталонцы теряют очки в чемпионате Испании уже третий раз подряд. Ранее команда Эрнесто Вальверде на выезде проиграла «Леганесу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Жироной» (2:2).

Барселона 1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетик
29.09.2018, 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Эдуардо Бериссо
Голы
84′ Мунир Эль-Хаддади (Л. Месси) 19
18 Оскар Де Маркос (М. Сусаэта) 41′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
78′ Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Филиппе Коутинью 7
51′ Серхи Роберто 20
89′ Серхио Бускетс 5
55′ Артуро Видаль 22
Лионель Месси 10
80′ Усман Дембеле 11
Мунир Эль-Хаддади 19
25 Унаи Симон
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
5 Йерай Альварес 48′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
16 Дани Гарсия 90′
14 Маркель Сусаэта
12 Юри Берчиче
4 Иньиго Мартинес 23′
31 Перу Ноласкоайн
7 Беньят Эчеварриа 67′
6 Микель Сан-Хосе
9 Иньяки Уильямс 79′
20 Ариц Адурис
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
5 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
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