Месси: «Барселона» должна лучше играть в защите

Источник: AP 2018

«В команде нет никакого беспокойства, потому что сезон только начался, впереди долгий год. Мы не ожидали таких результатов в последних матчах, но в сегодняшней игре мы создавали моменты и не смогли забить.

Мы должны лучше играть в защите. В прошлом сезоне в наши ворота было тяжело забить, а сейчас соперники прилагают минимум усилий и забивают. Мы не должны пропускать в каждом матче, надо совершенствоваться и становиться сильнее в оборонительной фазе, потому что это самое важное, — цитирует Месси Marca.