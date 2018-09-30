Чех может пропустить до трех недель из-за травмы
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил повреждение в домашнем матче 7-го тура английской
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил повреждение в домашнем матче 7-го тура английской
Чех, хромая, покинул поле в конце первого тайма, вместо него в игру вступил вратарь Бернд Лено.
После матча главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что Петр может пропустить
«Возможно, он пропустит две или три недели. Надеюсь, не больше. Узнаем всё завтра. Я очень доволен Лено. Думаю, Бернд ждал этого момента, и теперь он наступил. Сегодня он был лучшим на поле среди игроков «Арсенала», — сказал Эмери.
«Канониры» сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ.