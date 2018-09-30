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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Чех может пропустить до трех недель из-за травмы

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил повреждение в домашнем матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0), сообщает Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Чех, хромая, покинул поле в конце первого тайма, вместо него в игру вступил вратарь Бернд Лено.

После матча главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что Петр может пропустить из-за повреждения 2−3 недели. Завтра, 30 сентября, 36-летний голкипер пройдёт медобследование, которое определит сроки восстановления.

«Возможно, он пропустит две или три недели. Надеюсь, не больше. Узнаем всё завтра. Я очень доволен Лено. Думаю, Бернд ждал этого момента, и теперь он наступил. Сегодня он был лучшим на поле среди игроков «Арсенала», — сказал Эмери.

«Канониры» сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

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