Чех может пропустить до трех недель из-за травмы

«Возможно, он пропустит две или три недели. Надеюсь, не больше. Узнаем всё завтра. Я очень доволен Лено. Думаю, Бернд ждал этого момента, и теперь он наступил. Сегодня он был лучшим на поле среди игроков «Арсенала», — сказал Эмери.