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00:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2018

Субботняя игра в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес (12-я минута) и Маттео Политано (89).

Во время загрузки произошла ошибка.
Интер 2:0
Первый тайм: 1:0
Кальяри
29.09.2018, 21:30 основной раунд: 7-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Роландо Маран
Голы
12′ Лаутаро Мартинес (Далберт) 10
89′ Маттео Политано 16
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Миранда 23
86′ Далберт 29
Данило Д`Амброзио 33
Раджа Наингголан 14
Лаутаро Мартинес 10
Маттео Политано 16
57′ Роберто Гальярдини 5
Марсело Брозович 77
83′ Борха Валеро 20
Матиас Весино 8
70′ Антонио Кандрева 87
Иван Перишич 44
28 Алессио Краньо
3 Марко Андреолли 44′
24 Паоло Фараго
33 Дарио Срна
4 Даниэле Дессена 73′
18 Николо Барелла
21 Артур Ионицэ
30 Леонардо Паволетти
15 Рагнар Клаван 45′
19 Фабио Пизакане 56′
6 Филип Брадарич 60′ 49′
10 Жоау Педру
25 Марко Сау 71′
17 Диегу Фариас
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
9 Угловые 4
13 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
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