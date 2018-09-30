«Интер» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Субботняя игра в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес (12-я минута) и Маттео Политано (89).
|Лучано Спаллетти
|Роландо Маран
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)