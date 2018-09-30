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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

С таким «Реалом» играть можно. Тем более он потерял Бэйла

«Королевский клуб» перед матчем с ЦСКА не выглядит смертоносной машиной.

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Источник: AFP 2018

А был ли кризис?

Изначальные расклады перед матчем ЦСКА и «Реала» понятны примерно каждому, а успокоить и слегка повысить веру в возможный успех в таких случаях способно разве что осознание (или надежда), что супергранд приедет в гости не в лучшем состоянии.

Тем более относительно «Реала» эти надежды были небеспочвенными. В среду «Королевский клуб» потерпел разгромное поражение от «Севильи» (0:3), которое оказалось вовсе неслучайным: команда Пабло Мачина действительно играла намного лучше и в первом тайме могла забить не три гола, а даже больше.

Да, эта неудача стала для Мадрида первой в чемпионате, но критики и сомнений по поводу перспектив в новом сезоне все равно появилось немало. Например, Marca скептически заметила, что при новом главном тренере Юлене Лопетеги «Реал» пока не обыграл ни одного серьезного соперника. Помимо неудачи в Севилье, в августе еще было поражение от того же «Атлетико» в Суперкубке Европы — 2:4. А победу над «Ромой» (3:0) в Лиге чемпионов авторитетное издание всерьез не восприняло.

Без Марсело и Иско

Со стороны «Реала» в мадридском дерби не смог принять участие Марсело, который в среду получил травму камбаловидной мышцы правой ноги и выбыл на неопределенный срок. С большой долей вероятности, не сыграет бразильский левый защитник и в Москве. Также исключен выход на поле Иско — ведущий хавбек недавно перенес операцию по удалению аппендицита и лишь пару дней назад был выписан из больницы.

Вместо Марсело на фланге обороны сыграл Начо. В остальном Лопетеги не внес никаких изменений в состав, несмотря на последнюю чувствительную неудачу.

Куртуа — лучший!

Футбол в первом тайме получился достаточно вязким и медленным. «Атлетико» с удовольствием отдал мяч сопернику (вот так сюрприз!) и за 45 минут выполнил всего-то 178 передач. Один Жоржиньо в предпоследнем матче «Челси» совершил за игру больше — 180. Но команде Диего Симеоне много пасов и не нужно. Она в своем традиционном прагматичном облике играла если не лучше «Реала», то как минимум понятнее — после отборов и перехватов разворачивала резкие атаки с рывками форвардов в свободные коридоры.

Уязвимой точкой гости избрали правый полуфланг, зону между Карвахалем и Вараном. Именно отсюда дважды за первые 45 минут один на один убегали Гризманн и Диего Коста. Оба раза «Реал» спас Куртуа. Удар француза он, правда, отразил случайно — мяч попал ему в голову. А вот второй выход бельгиец заблокировал классно, вовремя выставив руку.

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Замена Бэйла

У «Королевского клуба» с атакой до перерыва все оказалось гораздо грустнее. Главный момент он создал с помощью стандарта: Кросс навесил со штрафного, а Бэйл на дальней штанге оторвался от двух соперников и в упор умудрился не попасть в почти открытые ворота. Позиционные же наступления «Реала» ни к чему интересному не приводили, «Атлетико» образцово обеспечивал плотность.

На второй тайм команда Лопетеги неожиданно вышла без Бэйла. Все тут же принялись ругать тренера за странную замену, но позже выяснилось, что у валлийского форварда очередная, 20-я уже по счету в Мадриде, травма. Он почувствовал дискомфорт в мышце бедра, и теперь неизвестно, прилетит ли в Москву.

А играть без Бэйла, как ни странно, «Реал» стал даже лучше. Во второй половине он нанес пять ударов в створ, начал периодически запирать «Атлетико» в штрафной и создал два отличных момента. Спасение Облака после удара в упор Ассенсио вполне уравновесило сэйвы, совершенные Куртуа в стартовом отрезке матча. И если оценивать два тайма, ничью можно считать справедливым результатом.

Реал 0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
29.09.2018, 21:45 основной раунд: 7-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Составы
Тибо Куртуа 25
30′ Даниэль Карвахаль 2
90+2′ Фернандес Иглесиас Начо 6
61′ Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Марко Асенсио 20
82′ Лука Модрич 10
Лукас Васкес 17
88′ Карим Бензема 9
Винисиус Жуниор 28
45′ Гарет Бэйл 11
Дани Себальос 24
13 Ян Облак
20 Хуанфран 48′
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке 70′
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
11 Тома Лемар 60′ 59′
10 Анхель Корреа 90+3′
14 Родриго Эрнандес 85′
9 Никола Калинич
19 Диегу Коста 69′
5 Томас Партей
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
8 Угловые 6
7 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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