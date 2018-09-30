Джон Терри возглавил команду «Челси» U23
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри приступил к тренерской работе в системе лондонского «Челси», за который он выступал по ходу своей карьеры.
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри приступил к тренерской работе в системе лондонского «Челси», за который он выступал по ходу своей карьеры.
Как сообщает AS,
Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак».
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».