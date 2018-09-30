Джон Терри возглавил команду «Челси» U23

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Как сообщает AS, экс-защитник возглавил молодёжную команду «Челси» для игроков младше 23 лет. Зарплата Терри на этом посту составит около £ 800 тыс. в год. В тренерском штабе он заменит Джоди Моррисса, который перешёл в «Дерби Каунти» под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак». Экс-капитан «Челси» заявил, что принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми после совещания с семьёй.