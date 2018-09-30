«Реал» не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые за 7 лет
Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетико» в мадридском дерби, которое состоялось в рамках седьмого тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетико» в мадридском дерби, которое состоялось в рамках седьмого тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Реала», завершилась нулевой ничьей.
Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд не смог поразить ворота соперника. В предыдущем туре «сливочные» уступили «Севилье» со счетом 0:3. Такое произошло с «Реалом» впервые за 7 лет. В сентябре 2011 года команда проиграла «Леванте» (0:1) и сыграла вничью с «Расингом» (0:0).
«Реал» набрал 14 очков и делит лидерство с «Барселоной», которая в последних трех матчах набрала два очка. «Атлетико» с 12 баллами занимает четвертую строчку.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)