«Реал» не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые за 7 лет

Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд не смог поразить ворота соперника. В предыдущем туре «сливочные» уступили «Севилье» со счетом 0:3. Такое произошло с «Реалом» впервые за 7 лет. В сентябре 2011 года команда проиграла «Леванте» (0:1) и сыграла вничью с «Расингом» (0:0).