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10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
11:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Реал» не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые за 7 лет

Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетико» в мадридском дерби, которое состоялось в рамках седьмого тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Реала», завершилась нулевой ничьей.

Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд не смог поразить ворота соперника. В предыдущем туре «сливочные» уступили «Севилье» со счетом 0:3. Такое произошло с «Реалом» впервые за 7 лет. В сентябре 2011 года команда проиграла «Леванте» (0:1) и сыграла вничью с «Расингом» (0:0).

«Реал» набрал 14 очков и делит лидерство с «Барселоной», которая в последних трех матчах набрала два очка. «Атлетико» с 12 баллами занимает четвертую строчку.

Видео: Телеспорт
Реал 0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
29.09.2018, 21:45 основной раунд: 7-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Составы
Тибо Куртуа 25
30′ Даниэль Карвахаль 2
90+2′ Фернандес Иглесиас Начо 6
61′ Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Марко Асенсио 20
82′ Лука Модрич 10
Лукас Васкес 17
88′ Карим Бензема 9
Винисиус Жуниор 28
45′ Гарет Бэйл 11
Дани Себальос 24
13 Ян Облак
20 Хуанфран 48′
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке 70′
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
11 Тома Лемар 60′ 59′
10 Анхель Корреа 90+3′
14 Родриго Эрнандес 85′
9 Никола Калинич
19 Диегу Коста 69′
5 Томас Партей
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
8 Угловые 6
7 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
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