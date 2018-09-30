Один из самых критикуемых игроков «Кайрата» объяснил свое удаление и обратился к болельщикам

— Елдос, много критики вылилось на тебя в связи с очередной красной карточкой, полученной тобой в матче против «Кайсара». О чем думал в том эпизоде?

— Многие скажут, что я не контролирую себя на поле. Нет. Стараюсь играть предельно корректно и осторожно. Да, футбол это живая игра, эмоции и порой такие эпизоды случаются у многих футболистов моего амплуа. В дальнейшем постараюсь исправиться и сделаю все, чтобы приносить пользу команде. Следующий матч я пропускаю, но буду переживать за партнеров.

— «Астана» опережает «Кайрат» уже на семь очков и многие заранее «коронуют» столичную команду.

— Понятно, что в нас мало кто верит, однако в футболе все возможно. Несколько лет назад «Кайрат» упустил такую же фору в чемпионате и довольствовался «серебром». В этом году все может произойти наоборот. Главное — не расслабляться и выигрывать в каждом матче.

— В соцсетях болельщики «Кайрата» призывают бойкотировать домашний матч против «Актобе», который состоится в воскресенье.

— Да, наша команда уступила в двух играх подряд. Однако чемпионат продолжается и мы по-прежнему нуждаемся в поддержке наших преданных фанатов. Надеюсь, что в игре с «Актобе» на Центральном стадионе болельщиков будет много.

— Ты недавно вернулся на поле после тяжелой травмы. Как себя чувствуешь сейчас?

— Постепенно набираю форму и надеюсь, что до окончания сезона смогу играть стабильно в стартовом составе. Для этого усердно занимаюсь на тренировках.

— Первый матч после возвращения пришелся на игру на стадионе «Крестовский» в Санк-Петербурге. Эмоции наверняка переполняли тебя?

— Это было нечто. Стадион в Петербурге один из лучших, который я когда-либо видел. Играть на нем было приятно. Болельщиков пришло немало, да и сама игра получилась интересной и содержательной. Жаль, что не смогли выиграть…

— Была ли вероятность твоего вызова в сборную страны на первые матчи в Лиге наций?

— Думаю, нет. Ведь я еще не провел на тот момент ни одной официальной игры, поэтому не мог помочь национальной команде. В любом случае, я нахожусь в постоянном контакте с тренерским штабом сборной.

— Ты играешь на трех позициях в защите. Пока был травмирован, пришел белорус Сергей Политевич. Конкуренция за место в основе стала еще выше. На какой позиции тебе было бы удобней выступать?

— За свою карьеру поиграл на всех позициях в обороне и мне привычно играть на каждой из них. Куда поставит тренер — там и готов выступать.

— С игроками «Астаны» соперничество с «Кайратом» не обсуждали?

— Иногда бывает. Конечно, у каждого своя работа и все футболисты сосредоточены на том, чтобы помочь своей команде. Будь-то игроки «Кайрата» или же «Астаны».

— Летом в СМИ была информация, что «Иртыш» хочет вернуть тебя в команду. Что скажешь?

— На данный момент я — футболист «Кайрата» и вижу себя только в этой команде. Что будет дальше, знает только Всевышний.