СМИ: «Манчестер Сити» хочет зимой купить футболиста ПСЖ Мбаппе за рекордный $261 млн

Источник: Reuters

По информации издания, английский клуб нацелен осуществить переход футболиста уже зимой. В случае успеха сделки, этот трансфер станет рекордным в истории футбола. На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого ПСЖ прошлым летом заплатил «Барселоне» €222 млн.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в следующем месяце пересмотрит дело ПСЖ на предмет нарушения финансового fair play.

В прошлом сезоне ПСЖ взял Мбаппе в аренду у «Монако» до конца сезона с обязательным правом выкупа летом 2018 года за €130 млн. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач за клуб.