«Кызыл-Жар СК» минимально переиграл «Кайсар» и выбрался из зоны вылета КПЛ

Победа хозяевам поля была нужна больше, они старались атаковать и добились своего довольно быстро, на 15-й минуте отметился капитан команды Тимур Мульдинов.

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В дальнейшем оба коллектива создали несколько опасных моментов, однако реализовать их не сумели, что означало — победу хозяев с минимальным счетом — 1:0.

Теперь у петропавловцев стало 30 очков, и они поднимаются на восьмое место турнирной таблицы, а «Кайсар» с 32 баллами идет на седьмой позиции.

«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар» 1:0 (1:0)