«Шахтер» обыграл «Акжайык» в матче с нереализованным пенальти

Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Караганде и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Шахтера» на 31-й минуте забил защитник Антон Чичулин, удачно сыгравший после розыгрыша углового. Довольно быстро хозяева получили шанс увеличить счет, но хавбек Марат Шахметов не смог реализовал пенальти на 34-й минуте — удар парировал украинский вратарь «Акжайыка» Евгений Боровик.

Для «Шахтера» эта победа стала шестой в КПЛ-2018, а «Акжайык» потерпел 13-е поражение. С 29 очками уральцы идут девятыми, а карагандинцы с 27 баллами занимают 11-е, предпоследнее, место в таблице.



В параллельных матчах «Кызыл-Жар СК» победил «Кайсар» — 1:0, а «Иртыш» обыграл «Атырау» — 1:0.