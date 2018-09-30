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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» обыграл «Акжайык» в матче с нереализованным пенальти

Футболисты «Шахтера» обыграли уральский «Акжайык» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Караганде и завершилась со счетом 1:0.

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Победный гол «Шахтера» на 31-й минуте забил защитник Антон Чичулин, удачно сыгравший после розыгрыша углового. Довольно быстро хозяева получили шанс увеличить счет, но хавбек Марат Шахметов не смог реализовал пенальти на 34-й минуте — удар парировал украинский вратарь «Акжайыка» Евгений Боровик.

Для «Шахтера» эта победа стала шестой в КПЛ-2018, а «Акжайык» потерпел 13-е поражение. С 29 очками уральцы идут девятыми, а карагандинцы с 27 баллами занимают 11-е, предпоследнее, место в таблице.

В параллельных матчах «Кызыл-Жар СК» победил «Кайсар» — 1:0, а «Иртыш» обыграл «Атырау» — 1:0.

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