«Иртыш» победил «Атырау» в матче аутсайдеров КПЛ

Игра проходила сегодня, 30 сентября, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Иртышу» принес автогол хорватского защитника «Атырау» Юре Обшивача, который срезал мяч в свои ворота на 51-й минуте.

Для «Иртыша» эта победа стала седьмой в КПЛ-2018, а «Атырау» потерпел 14-е поражение. Обе команды продолжают борьбу за выживание: «нефтяники» с 28 очками идут десятыми, а павлодарцы с 26 очкам занимают последнее, 12-е, место.