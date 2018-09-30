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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» победил «Атырау» в матче аутсайдеров КПЛ

Футболисты «Иртыша» обыграли «Атырау» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 сентября, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:0.

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Победу «Иртышу» принес автогол хорватского защитника «Атырау» Юре Обшивача, который срезал мяч в свои ворота на 51-й минуте.

Для «Иртыша» эта победа стала седьмой в КПЛ-2018, а «Атырау» потерпел 14-е поражение. Обе команды продолжают борьбу за выживание: «нефтяники» с 28 очками идут десятыми, а павлодарцы с 26 очкам занимают последнее, 12-е, место.

В параллельных матчах «Шахтер» победил «Акжайык» — 1:0, а «Кызыл-Жар СК» обыграл «Кайсар» — 1:0.

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