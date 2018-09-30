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Минское «Торпедо» обыграло на выезде «Смолевичи» и ушло с последнего места в таблице

Минское «Торпедо» одержало третью победу в нынешнем сезоне, одолев на выезде «Смолевичи», — 2:0.

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СМОЛЕВИЧИ — ТОРПЕДО Мн — 0:2

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Октябрьский. 30 сентября. ФОК «Октябрьский». 13.00. Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

СМОЛЕВИЧИ: Тимофеев, Василенок, Каршакевич, Потапов, Каплиенко, Потороча (Чикида, 51), Скшинецкий, Бородин (Русецкий, 67), Рожок (к), Краснов (Луцевич, 75), Васьков. Запасные: Охремчук, Сазонович, Умпирович, Видич.

ТОРПЕДО Мн: Степанов, Васильев, Губанов, Глебко (Шумилов, 90), Куаджа (Пацко, 71), Гаев, Тамело, Елезаренко, Русак, Лынько (к) (Кленье, 79), Кривулькин. Запасные: Пятигорец, Никитин, Бутаревич, Перепечко.

ГОЛЫ: 0:1 — Куаджа (45). 0:2 — Тамело (92+).

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