Минское «Торпедо» обыграло на выезде «Смолевичи» и ушло с последнего места в таблице
Минское «Торпедо» одержало третью победу в нынешнем сезоне, одолев на выезде «Смолевичи», — 2:0.
Минское «Торпедо» одержало третью победу в нынешнем сезоне, одолев на выезде «Смолевичи», — 2:0.
СМОЛЕВИЧИ — ТОРПЕДО Мн — 0:2
Октябрьский. 30 сентября. ФОК «Октябрьский». 13.00. Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
СМОЛЕВИЧИ: Тимофеев, Василенок, Каршакевич, Потапов, Каплиенко, Потороча (Чикида, 51), Скшинецкий, Бородин (Русецкий, 67), Рожок (к), Краснов (Луцевич, 75), Васьков. Запасные: Охремчук, Сазонович, Умпирович, Видич.
ТОРПЕДО Мн: Степанов, Васильев, Губанов, Глебко (Шумилов, 90), Куаджа (Пацко, 71), Гаев, Тамело, Елезаренко, Русак, Лынько (к) (Кленье, 79), Кривулькин. Запасные: Пятигорец, Никитин, Бутаревич, Перепечко.
ГОЛЫ: 0:1 — Куаджа (45). 0:2 — Тамело (92+).