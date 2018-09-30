«Уэска» и «Жирона» обменялись голами с пенальти

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Кристиан Стуани вывел каталонскую команду вперёд, забив пенальти. На 72-й минуте хозяева отыгрались — удар с 11-метровой отметки реализовал Гонсало Мелеро.