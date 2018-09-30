«Уэска» и «Жирона» обменялись голами с пенальти
«Уэска» и «Жирона» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Уэска» и «Жирона» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма Кристиан Стуани вывел каталонскую команду вперёд, забив пенальти. На 72-й минуте хозяева отыгрались — удар с 11-метровой отметки реализовал Гонсало Мелеро.
«Уэска» прервала серию из четырёх подряд поражений в чемпионате, набрала 5 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. В активе у «Жироны» 9 баллов, команда занимает 9-е место.
|Франко Лео
|Эусебио Сакристан
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега (Испания)