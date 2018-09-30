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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уэска» и «Жирона» обменялись голами с пенальти

«Уэска» и «Жирона» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2018

Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Кристиан Стуани вывел каталонскую команду вперёд, забив пенальти. На 72-й минуте хозяева отыгрались — удар с 11-метровой отметки реализовал Гонсало Мелеро.

«Уэска» прервала серию из четырёх подряд поражений в чемпионате, набрала 5 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. В активе у «Жироны» 9 баллов, команда занимает 9-е место.

Уэска 1:1
Первый тайм: 0:1
Жирона
30.09.2018, 13:00 основной раунд: 7-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франко Лео Эусебио Сакристан
Голы
72′ Гонсало Мелеро 8
7 Кристиан Стуани 37′
Составы
Александр Йованович 25
Рубен Семеду 4
Хорхе Майораль Пулидо 14
34′ Хуан Агилера 5
Гонсало Мелеро 8
Кучо 9
Алекс Гальяр 11
28′ Эсекиэль Авила 19
22′ Карлос Акапо 15
Хавьер Эчейта 3
55′ Хорхе Мирамон 24
87′ Давид Феррейро 7
45′ 59′ Дамиан Мусто 23
Бордонадо Мойсес Гомес 6
13 Яссин Буну
2 Бернардо Эспиноса 70′
11 Франсиско Адай
15 Рамирес Лопес Хуанпе
20 Марк Муньеса
9 Кристиан Порту
12 Дуглас Луис
7 Кристиан Стуани 39′
8 Пере Понс 77′
19 Энтони Лосано
10 Гарсиа Фрейре Борха 46′
5 Педро Алькала
23 Алейкс Гарсия 64′
6 Алекс Гранель
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
5 Угловые 5
14 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Адриан Кордеро Вега (Испания)
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