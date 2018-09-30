СМИ: Моуринью будет уволен из МЮ до конца следующей недели

Как сообщает Daily Mail, руководство «МЮ» обсуждает отставку португальского специалиста, о которой должно быть объявлено к концу следующей недели.

По данным источника, на решение руководителей «МЮ» повлиял раскол в команде, который породили конфликты между тренером и некоторыми игроками, а также неудачные результаты на старте сезона. «Манчестер Юнайтед» проиграл последний матч чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:3) и занимает десятое место с десятью очками после семи игр.