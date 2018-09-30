«Болонья» вырвала победу у «Удинезе», забив в концовке встречи

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе гостей гол на свой счёт записал аргентинский полузащитник Игнасио Пуссетто. Ответный мяч за «Болонью» забил парагвайский нападающий Федерико Сантандер. Форвард хозяев Риккардо Орсолини добился победы для своей команды, забив в концовке встречи.
«Болонья» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (8) расположился на 11-й строчке. В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Удинезе» примет на своём поле туринский «Ювентус».