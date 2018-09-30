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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Болонья» вырвала победу у «Удинезе», забив в концовке встречи

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Болонья» принимала «Удинезе».

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Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе гостей гол на свой счёт записал аргентинский полузащитник Игнасио Пуссетто. Ответный мяч за «Болонью» забил парагвайский нападающий Федерико Сантандер. Форвард хозяев Риккардо Орсолини добился победы для своей команды, забив в концовке встречи.

«Болонья» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (8) расположился на 11-й строчке. В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Удинезе» примет на своём поле туринский «Ювентус».

Болонья 2:1
Первый тайм: 1:1
Удинезе
30.09.2018, 13:30 основной раунд: 7-й тур Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Филиппо Индзаги Хулио Веласкес
Голы
42′ Федерико Сантандер (М. Сванберг) 9
82′ Риккардо Орсолини (Ф. Маттьелло) 7
23 Игнасио Пуссетто (Р. де Пауль) 32′
Составы
Лукаш Скорупски 28
Себастьен Де Майо 4
Федерико Маттьелло 14
Данилу Ларанжейра 23
Артуро Калабрези 33
58′ Адам Надь 8
Блерим Джемаили 31
Федерико Сантандер 9
47′ 79′ Маттиас Сванберг 32
Риккардо Орсолини 7
62′ Ладислав Крейчи 11
Митчелл Дейкс 35
75′ Диего Фальчинелли 91
Орджи Оквонково 30
22 Симоне Скуффет
3 Самир
5 Уильям Трост-Эконг
17 Брам Найтинк
19 Йенс Стрюгер Ларсен
6 Секу Фофана
38 Роландо Мандрагора
10 Родриго де Пауль 69′
11 Валон Бехрами 84′ 72′
16 Дарвин Мачис 90+1′
15 Кевин Лазанья 64′
91 Лукаш Теодорчик
23 Игнасио Пуссетто 57′ 54′
77 Марко Д`Алессандро
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 2
3 Угловые 4
7 Фолы 12
Судьи
Главный судья Джанлука Манганьелло (Италия)
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