«Болонья» вырвала победу у «Удинезе», забив в концовке встречи

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе гостей гол на свой счёт записал аргентинский полузащитник Игнасио Пуссетто. Ответный мяч за «Болонью» забил парагвайский нападающий Федерико Сантандер. Форвард хозяев Риккардо Орсолини добился победы для своей команды, забив в концовке встречи.