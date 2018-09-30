Казахстанский футболист поучаствовал в победе голландского клуба

Игра завершилась со счетом 2:1. У «Хераклеса» на шестой минуте забил Брандлей Кювас, на седьмой — швед Кристофер Петерсон. Автором единственного гола «Эммена» стал Анко Янсен, который реализовал пенальти на 67-й минуте.

Читайте также Казахстанский футболист впервые вышел в стартовом составе голландского клуба

В прошедшем матче Меркель отыграл полностью первый тайм, но на 46-й минуте его заменили на Юлла ван Ниффа.

С 16 очками «Хераклес» сохранил третье место, а «Эммен» с семью баллами идет на 12-й минуте из 18 клубов.

На счету Меркеля — семь матчей в текущем сезоне Эредевизие, в которых он отметился одной голевой передачей и двумя желтыми карточками. В следующем туре его команда 7 октября встретится с «Витессом», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).