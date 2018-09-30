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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист поучаствовал в победе голландского клуба

Казахстанский полузащитник Александр Меркель вышел в стартовом составе «Хераклеса» на домашний матч седьмого тура чемпионата Голландии против «Эммена», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:1. У «Хераклеса» на шестой минуте забил Брандлей Кювас, на седьмой — швед Кристофер Петерсон. Автором единственного гола «Эммена» стал Анко Янсен, который реализовал пенальти на 67-й минуте.

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В прошедшем матче Меркель отыграл полностью первый тайм, но на 46-й минуте его заменили на Юлла ван Ниффа.

С 16 очками «Хераклес» сохранил третье место, а «Эммен» с семью баллами идет на 12-й минуте из 18 клубов.

На счету Меркеля — семь матчей в текущем сезоне Эредевизие, в которых он отметился одной голевой передачей и двумя желтыми карточками. В следующем туре его команда 7 октября встретится с «Витессом», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту Эредевезие, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем стал нынешний хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».

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