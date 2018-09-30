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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил шесть голов «Актобе» в матче с травмой лучшего бомбардира КПЛ

Футболисты «Кайрата» разгромили «Актобе» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 сентября, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 6:1.

Менее получаса потребовалось «Кайрату» для разгромного счета. На 10-й минуте счет открыл полузащитник Магомед Парагульков, на 24-й — второй мяч забил Георгий Жуков, а на 24-й — бразилец Исаэль.

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Четыре гола зрители увидели уже после перерыва. На 50-й минуте четвертый мяч «Кайрата» забил украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 61-й — через несколько секунд после выхода на замену отличился форвард сборной Венгрии Мартон Эппель.

Забить гол престижа «Актобе» смог на 66-й минуте — его автором стал полузащитник Абат Аймбетов. Однако последнее слово осталось за «Кайратом» — на 72-й минуте Исаэль оформил дубль. Чуть позднее бразилец мог довести дело и до хет-трика, но помешала перекладина.

Отметим, что у «Актобе» во втором тайме из-за травмы был заменен Маркос Пиззелли, который с 18 голами возглавляет гонку бомбардиров КПЛ. Хавбек сборной Армении отметился в этом матче ударом в штангу.

Для «Кайрата» эта победа стала 20-й в КПЛ-2018, а «Актобе» потерпел восьмое поражение. С 60 очками алматинцы идут вторыми и на четыре балла отстают от лидирующей «Астаны», которая свой матч 28-го тура против «Жетысу» играет в эти минуты. С 36 очками шестым идет «Актобе».

Ранее в других матчах 28-го тура КПЛ «Кызыл-Жар СК» победил «Кайсар» (1:0), «Иртыш» обыграл «Атырау» (1:0), а «Шахтер» оказался сильнее «Акжайыка» (1:0).

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