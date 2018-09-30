«Кайрат» забил шесть голов «Актобе» в матче с травмой лучшего бомбардира КПЛ
Футболисты «Кайрата» разгромили «Актобе» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Футболисты «Кайрата» разгромили «Актобе» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 сентября, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 6:1.
Менее получаса потребовалось «Кайрату» для разгромного счета. На 10-й минуте счет открыл полузащитник Магомед Парагульков, на 24-й — второй мяч забил Георгий Жуков, а на 24-й — бразилец Исаэль.
Четыре гола зрители увидели уже после перерыва. На 50-й минуте четвертый мяч «Кайрата» забил украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 61-й — через несколько секунд после выхода на замену отличился форвард сборной Венгрии Мартон Эппель.
Забить гол престижа «Актобе» смог на 66-й минуте — его автором стал полузащитник Абат Аймбетов. Однако последнее слово осталось за «Кайратом» — на 72-й минуте Исаэль оформил дубль. Чуть позднее бразилец мог довести дело и до
Отметим, что у «Актобе» во втором тайме
Для «Кайрата» эта победа стала 20-й в КПЛ-2018, а «Актобе» потерпел восьмое поражение. С 60 очками алматинцы идут вторыми и на четыре балла отстают от лидирующей «Астаны», которая свой матч 28-го тура против «Жетысу» играет в эти минуты. С 36 очками шестым идет «Актобе».
Ранее в других матчах 28-го тура КПЛ «Кызыл-Жар СК» победил «Кайсар» (1:0), «Иртыш» обыграл «Атырау» (1:0), а «Шахтер» оказался сильнее «Акжайыка» (1:0).