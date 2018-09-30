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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Гол форварда сборной Казахстана принес «Тоболу» победу над «Ордабасы»

Футболисты «Тобола» победили «Ордабасы» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решил гол форварда сборной Казахстана и «Тобола» Бауыржана Турысбека, который отличился на 65-й минуте.

С 46 очками «Тобол» идет третьим, а «Ордабасы» с 35 баллами занимает шестое место из 12 команд в таблице.

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