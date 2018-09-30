Гол форварда сборной Казахстана принес «Тоболу» победу над «Ордабасы»
Футболисты «Тобола» победили «Ордабасы» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Футболисты «Тобола» победили «Ордабасы» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0.
Исход матча решил гол форварда сборной Казахстана и «Тобола» Бауыржана Турысбека, который отличился на 65-й минуте.
С 46 очками «Тобол» идет третьим, а «Ордабасы» с 35 баллами занимает шестое место из 12 команд в таблице.