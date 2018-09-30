Дубль Томасова за две минуты помог «Астане» разгромить «Жетысу» и сохранить отрыв от «Кайрата»
Футболисты «Астаны» разгромили «Жетысу» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Футболисты «Астаны» разгромили «Жетысу» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 сентября, в столице и завершилась со счетом 3:0.
Начало победе «Астана» положил гол форварда сборной Кюрасао Рангело Янга.
Долгое время минимальное преимущество хозяев сохранялось. Довести матч до разгромной победы «Астана» смогла в концовке — на 85-й и 87-й минутах забил хорватский полузащитник Марин Томасов, оформивший дубль.
С 67 очками «Астана» сохраняет лидерство в таблице КПЛ, опережая «Кайрат» на семь баллов.
С 37 очками четвертым идет «Жетысу».