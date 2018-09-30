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18:12 (мск), источник: Sports.kz

День аутсайдеров и позора «Актобе»

«Астана» разобралась с талдыкурганским «Жетысу», алматинский «Кайрат» уничтожил «Актобе», костанайский «Тобол» минимально переиграл шымкентский «Ордабасы» — в матчах 28-го тура Премьер-Лиги.

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Премьер-Лига

28-й тур, 30 сентября

«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар» 1:0 (1:0)

Гол: Мульдинов 15 (1:0).

Чтобы выбраться из зоны вылета петропавловскому «Кызыл-Жару СК» нужно было переигрывать кызылординский «Кайсар», что им сделать удалось благодаря единственному голу в первом тайме своего капитана Тимура Мульдинова. Теперь команда имеет реальные шансы сохранить прописку, а вот «волки» наоборот, у них появились ее потерять. Вобще этот сезон «Кайсар» проводит не лучшим образом, и не особо верится в будущее Стойчо Младенова в этом клубе.

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«Иртыш» победил «Атырау» в матче аутсайдеров КПЛ

«Иртыш» — «Атырау» 1:0 (0:0)

Гол: Обшивач автогол 51 (1:0).

Без своего капитана Марата Хайруллина «Атырау» выглядит иначе, в очередной раз это доказало важное противостояние с павлодарским «Иртышом». Вроде бы «нефтяники» и не играли плохо, но чего-то им не хватало в атаке, собственно хозяева тоже не особо радовали своих поклонников. В первой половине судья в спорной ситуации в штрафной павлодарцев показал симуляцию вместо пенальти, а на старте второй Юре Обшивач срезал мяч в свои ворота. Не особо повезло атыраусцам, а вот их соперник, на этот раз, может поблагодарить судью.

«Шахтер» — «Акжайык» 1:0 (1:0).

Гол: Чичулин 31 (1:0).

Нереализованный пенальти: Шахметов 34 (вратарь).

Карагандинский «Шахтер» просто не имел права терять очки в матче с уральским «Акжайыком», команда в свой юбилейный год не то что, не борется за медали, а близка к вылету из числа сильнейших. «Горняки» в целом заслужили свою победу, могли и счет сделать крупнее, но пенальти Марата Шахметова отбил Евгений Боровик, а победный гол провел Антон Чичулин. Несмотря на добытые три очка, «Шахтер» все равно очень близок к вылету, «Акжайыку» тоже стоит об этом задуматься.

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«Кайрат» — «Актобе» 6:1 (3:0)

Голы: Парагульгов 10 (1:0), Жуков 16 (2:0), Исаэль 24 (3:0), Эсеола 49 (4:0), Эппель 62 (5:0), Аймбетов 66 (5:1), Исаэль 72 (6:1).

Не стал выпускать в основе на матч с «Актобе» Карлос Алос Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата, как оказалось позже, сделал он это правильно, его команда в каждом из таймов забила по три гола, а соперник воспользовался ошибкой Стаса Покатилова, и, тем не менее, наврядли может быть хоть чем-то доволен, такой счет явно постыдный.

Победа впечатляющая, однако «Кайрату» по большему счету ничего не дала в турнирной таблице.

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Дубль Томасова за две минуты помог «Астане» разгромить «Жетысу» и сохранить отрыв от «Кайрата»

«Астана» — «Жетысу» 3:0 (1:0)

Голы: Янга 38 (1:0), Томасов 85 (2:0), Томасов 87 (3:0).

Перед игрой Лиги Европы с французским «Ренном» чемпион страны «Астана» не стала выпускать всех основных футболистов против талдыкурганского «Жетысу», добыв нужный результат малой кровью… В концовке первой половины отметился Рангело Янга, а когда все шло к завершению, вспомнил свои бомбардирские навыки Марин Томасов, хорват оформил дубль за три минуты. Астанчане продолжают опережать алматинцев на семь очков.

«Тобол» — «Ордабасы» 1:0 (0:0)

Гол: Нусербаев 69 (1:0).

Шымкентскому «Ордабасы» для борьбы за бронзовые медали КПЛ-2018 требовалось на выезде переиграть костанайский «Тобол», но видимо команда Кахабера Цхададзе слишком слаба, чтобы на такое рассчитывать, да и возможно вовсе это никому и не нужно в клубе. Так или иначе, «бронза» уже практически наверняка будет в Костанае, слишком уж большие разрывы, а «Ордабасы» хорошо бы хоть в верхней части турнирной таблицы закрепиться.

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