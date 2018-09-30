Футболисты брестского «Динамо» разгромили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

Динамовцы забили в ворота гостей 4 мяча, причем по два гола в свой актив записали Джоэл Фамейе и Артем Быков.
Центральный поединок этого тура пройдет сегодня на поле «Борисов-Арены» — лидер первенства БАТЭ встретится с минским «Динамо», идущим вторым.
Результаты других встреч: «Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 1:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 4:0, «Луч» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск) — 0:2.
Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 54 очка (21 матч), «Динамо» (Минск) — 45 (21), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (21).