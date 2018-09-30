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18:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» разгромили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали крупную победу над «Слуцком» в домашнем в матче 23-го тура чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамовцы забили в ворота гостей 4 мяча, причем по два гола в свой актив записали Джоэл Фамейе и Артем Быков.

Центральный поединок этого тура пройдет сегодня на поле «Борисов-Арены» — лидер первенства БАТЭ встретится с минским «Динамо», идущим вторым.

Результаты других встреч: «Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 1:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 4:0, «Луч» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск) — 0:2.

Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 54 очка (21 матч), «Динамо» (Минск) — 45 (21), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (21).

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