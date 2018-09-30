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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Ренн» играл в большинстве и упустил победу перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы

Футболисты «Ренна» сыграли вничью с «Тулузой» в домашнем матче чемпионата Франции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра восьмого тура Лиги 1 проходила сегодня, 30 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На 70-й минуте Мбайе Ньянг реализовал пенальти и вывел «Ренн» вперед, но «Тулузу» от поражения спас гол Жан-Клера Тодибо на 88-й. При этом большую часть матча «Ренн» играл в большинстве. На 43-й минуте у «Тулузы» за вторую желтую карточку был удален нападающий Аарон Лейя-Исека.

С восемью очками «Ренн» занимает 16-е место из 20 команд Лиги 1, а «Тулуза» с 12 баллами идет на седьмой строчке.

Следующий матч «Ренн» проведет 4 октября, когда в рамках второго тура группы Лиги Европы сыграет с «Астаной» в Казахстане. Матч начнется в 20:00 по столичному времени.

В группе К вместе с «Астаной» и «Ренном» также играют киевское «Динамо» и чешский «Яблонец». В первом туре казахстанский клуб в гостях сыграл вничью с украинским (2:2), а французская команда на своем поле вырвала победу у «Яблонца» (2:1).

Ренн 1:1
Первый тайм: 0:0
Тулуза
30.09.2018, 16:00 основной раунд: 8-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Ален Казанова
Голы
70′ М`Бай Ньянг 11
33 Жан-Клер Тодибо 88′
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Клеман Гренье 8
Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
59′ Бенжамен Андре 21
25′ Исмаила Сарр 7
80′ М`Бай Ньянг 11
Теосон Сьебатше 9
63′ Атем Бен Арфа 18
Ромен Дель Кастильо 22
30 Батист Рейне
2 Кельвен Аду
6 Кристофер Жюльен
29 Жак-Франсуа Мубандже
17 Ибраим Сангаре 28′
33 Жан-Клер Тодибо 69′
7 Макс Градель
10 Аарон Лейя Исека 43′ 43′
15 Джон Босток 76′
8 Корантен Жан
22 Ману Гарсия 60′
24 Ндомбе Мубеле
14 Матье Доссеви 64′
21 Джимми Дурмаз
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
22 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 2
7 Угловые 3
17 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тома Леонар (Франция)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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