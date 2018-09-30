«Ренн» играл в большинстве и упустил победу перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы

Игра восьмого тура Лиги 1 проходила сегодня, 30 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На 70-й минуте Мбайе Ньянг реализовал пенальти и вывел «Ренн» вперед, но «Тулузу» от поражения спас гол Жан-Клера Тодибо на 88-й. При этом большую часть матча «Ренн» играл в большинстве. На 43-й минуте у «Тулузы» за вторую желтую карточку был удален нападающий Аарон Лейя-Исека.

С восемью очками «Ренн» занимает 16-е место из 20 команд Лиги 1, а «Тулуза» с 12 баллами идет на седьмой строчке.

Следующий матч «Ренн» проведет 4 октября, когда в рамках второго тура группы Лиги Европы сыграет с «Астаной» в Казахстане. Матч начнется в 20:00 по столичному времени.