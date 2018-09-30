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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» рассказал о победе над «Жетысу» и своем настрое на игру с «Ренном» в ЛЕ

Нападающий «Астаны» Рангело Янга после победы над «Жетысу» поделился мнением о матче и прокомментировал свою готовность сыграть с французским «Ренном» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 28-го тура казахстанской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0. Первый гол «Астаны» забил Янга, а в концовке дубль оформил хорват Марин Томасов.

— Я думаю, что это была удачная игра. У нас было много шансов, чтобы забить гол. Одним из них я воспользовался. Я каждый день тружусь, чтобы становиться лучше. Отличную игру провел Марин Томасов, который забил два важных гола. Мы одержали сегодня важную победу, — сказал Янга.

— В следующем матче «Астана» дома играет с французским «Ренна». Вы готовы выйти в основном составе?

— Конечно, я могу думать, что готов. Но выбор состава остается за тренером. Лига Европы — это великолепный турнир, который может подарить богатый опыт. Отличный старт, а «Ренн» — отличная команда. Я готов к этой игре.

Отметим, что сегодня матч в чемпионате провел и «Ренн», который в восьмом туре Лиги 1, играя в большинстве, упустил победу над «Тулузой» — 1:1.

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Астана» — «Ренн» пройдет 4 октября в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени.

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