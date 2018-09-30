Тренер «Астаны» призвал игроков не думать о семиочковом отрыве и высказался об игре форвардов

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Игра 28-го тура завершилась со счетом 3:0. Первый гол «Астаны» забил форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, а в концовке дубль оформил хорватский хавбек Марин Томасов.

— Мы провели очень хороший первый тайм, показали именно тот футбол, который хотим. Была хорошая скорость, при потере мяча сразу вступали в отбор. Было все, кроме забитых голов, к сожалению эта проблема есть, мы над ней работаем.

Что касается второго тайма, то не было в нашей игре организации, дисциплины до 75-й минуты, это был не тот футбол, в который должна играть «Астана». В конце все-таки нам удалось забить важные голы и выиграть этот матч. В целом важная победа, с которой поздравляю всех наших болельщиков, — цитирует Бабаяна официальный сайт «Астаны».

— С чем связана замена Алексея Щеткина и почему выпустили Серикжана Мужикова на левый фланг, а не на более привычную позицию под нападающим?

— Щеткин почувствовал мышечную боль, мы не стали рисковать и провели замену. Что касается Мужикова, то Серикжан способен сыграть, как в центре, так и слева.

Если говорить в целом о заменах, то я не доволен тем, как вышли игроки со скамейки, возможно, за исключением Ивана Маевского. Мы ждем от тех, кто выходит, чтобы они помогали команде, добавляли агрессии, к сожалению, сегодня этого мы не увидели.

— Почему сегодня не оказалось даже в заявке Романа Муртазаева?

— У Романа проблема со спиной, завтра проведем дополнительное обследование, после чего будет понимание об серьезности травмы.

— У команды отрыв в семь очков от второго места. Можно ли говорить, что чемпионство уже у команды, практически, в кармане?

— Однозначно нет. У нас впереди шесть туров, в которых может случиться все, что угодно. На нас настраиваются каждый соперник, как на последний бой, поэтому любая потеря концентрации может дорого стоить. Мы хотим побеждать в каждом матче и хотим, чтобы наши нападающие забивали. Они мало забивают и в этом наша тоже проблема.

Я рад за Янгу, который сегодня наконец забил, это придаст ему уверенности. Да, у нас есть Щеткин, который забил 10 голов, но у него есть все качества, чтобы становиться лучшим бомбардиром, Муртазаев забил семь голов, он должен забиваться еще больше. Это «Астана» здесь игроки должны прогрессировать, работать каждый день.

А получается, что Твумаси уже полгода не играет в «Астане», а у него восемь голов. У Муртазаева — семь, Томасов сегодня забил два — теперь у него — девять.

— Как оцените форму Алмейды?

— Я не могу сказать, что Ричард в оптимальной форме, так как у него была большая пауза, но он набирает форму, действует полезно. Он работает на каждой тренировке, старается прийти в свою форму.

Исход матча прокомментировал и ассистент главного тренера «Жетысу» Кайрат Айманов.

— В первом тайме старались сыграть организовано от обороны, потому что понимали, что «Астана» — очень сильный соперник, действующий чемпион страны. Но к сожалению, не получилось показать тот футбол, который планировали, была скованность в действиях игроков, боязнь. Было несколько эпизодов в первом тайме, но этого мало.

Во втором тайме пытались пойти в атаку, сделали замены, в том числе в нападении. Были моменты, но к сожалению, не довели их до логического завершения. Травма Касрадзе заставила нас перестроить игру, и пошли ненужные ошибки, итогом которых стали еще два гола в наши ворота, — сказал Айманов.

— Почему Степанюк вышел лишь на замену?

— У нас высокая плотность игр, он отыграл два домашних матча по 90 минут, поэтому сегодня дали ему отдохнуть, выпустив более свежих футболистов.

— Почему не пришел на пресс-конференцию главный тренер Дмитрий Огай?

— Дмитрий Алексеевич после матча себя почувствовал не очень хорошо, поэтому не смог прийти.