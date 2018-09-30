Усманов допустил, что может стать акционером ФК «Эвертон»

На вопрос, не собирается ли бизнесмен стать акционером «Эвертона», Усманов ответил: «Не знаю, могу и стать. Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт — это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно».

«Благодаря тому, что я 10 лет был акционером “Арсенала”, я прекрасно осведомлен, как надо строить спортивные футбольные клубы. И туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду», — заявил Усманов.