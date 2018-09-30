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19:53 (мск), источник: ТАСС

Усманов допустил, что может стать акционером ФК «Эвертон»

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов допустил, что может стать акционером английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом Усманов заявил в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», вышедшей в эфир в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

На вопрос, не собирается ли бизнесмен стать акционером «Эвертона», Усманов ответил: «Не знаю, могу и стать. Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт — это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно».

«Благодаря тому, что я 10 лет был акционером “Арсенала”, я прекрасно осведомлен, как надо строить спортивные футбольные клубы. И туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду», — заявил Усманов.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что готов оказать «Эвертону» значительную поддержку, поскольку держатель контрольного пакета акций клуба Фархад Мошири — его друг.

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