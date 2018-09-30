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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

На матче чемпионата Франции в Монпелье рухнуло ограждение, произошли беспорядки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Матч чемпионата Франции по футболу «Монпелье» — «Ним» был дважды прерван: в первом тайме из-за рухнувшего ограждения на трибуне за воротами, где сидели фанаты «Монпелье», во втором тайме из-за беспорядков, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: AFP 2018

Встреча прошла на поле «Монпелье» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По данным агентства, ограждение обрушилось после первого гола, два человека получили небольшие травмы. Матч был прерван на семь минут.

Отмечается, что на 80-й минуте игра была снова остановлена, так как фанаты «Монпелье» пытались прорваться на поле. В ситуацию вмешались правоохранители. Впоследствии встреча была возобновлена.

Ровно год назад 30 сентября в матче чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» болельщики гостей во время празднования забитого гола упали с трибун на поле из-за рухнувшего заградительного барьера. Пострадали 29 человек, из которых пятеро получили серьезные травмы, игра была перенесена.

Монпелье 3:0
Первый тайм: 2:0
Ним
30.09.2018, 18:00 основной раунд: 8-й тур La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Бернар Блакар
Голы
28′ Амбруаз Ойонго 8
45+10′ Энди Делор 11
78′ Гаэтан Лаборд 10
Составы
Бенжамен Леконт 40
3′ Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
Педру Мендеш 5
62′ Амбруаз Ойонго 8
Николя Козза 31
Дамьен Ле Таллек 14
Гаэтан Лаборд 10
84′ Эйе Скири 13
Поль-Бастьен Лан 7
90′ Флоран Молле 25
Петар Шкулетич 32
76′ Энди Делор 11
Саломон Самбия 6
30 Поль Бернардони
23 Антони Бриансон 45+9′
27 Эрве Либой 42′
29 Софьян Алакуш
10 Денис Буанга
12 Фету Мауасса
14 Антонин Бобишон
22 Сада Тиуб
2 Мустафа Диалло 46′ 45+2′
18 Тео Валлс
20 Рено Рипар 80′
7 Рашид Алиуи
25 Батист Гийом 73′
19 Умут Бозок
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
4 Угловые 1
15 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
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