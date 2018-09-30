На матче чемпионата Франции в Монпелье рухнуло ограждение, произошли беспорядки

Источник: AFP 2018

Встреча прошла на поле «Монпелье» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По данным агентства, ограждение обрушилось после первого гола, два человека получили небольшие травмы. Матч был прерван на семь минут.

Отмечается, что на 80-й минуте игра была снова остановлена, так как фанаты «Монпелье» пытались прорваться на поле. В ситуацию вмешались правоохранители. Впоследствии встреча была возобновлена.