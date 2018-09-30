На матче чемпионата Франции в Монпелье рухнуло ограждение, произошли беспорядки
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Матч чемпионата Франции по футболу «Монпелье» — «Ним» был дважды прерван: в первом тайме
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Матч чемпионата Франции по футболу «Монпелье» — «Ним» был дважды прерван: в первом тайме
Встреча прошла на поле «Монпелье» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По данным агентства, ограждение обрушилось после первого гола, два человека получили небольшие травмы. Матч был прерван на семь минут.
Отмечается, что на 80-й минуте игра была снова остановлена, так как фанаты «Монпелье» пытались прорваться на поле. В ситуацию вмешались правоохранители. Впоследствии встреча была возобновлена.
Ровно год назад 30 сентября в матче чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» болельщики гостей во время празднования забитого гола упали с трибун на поле
|Мишель Дер Закарян
|Бернар Блакар
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)