В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой
Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской
Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской
В голову ассистента арбитра попал предмет, который болельщики «Ливингстона» бросили с трибун. Матч был на время остановлен, чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Фотографиями эпизода активно делились пользователи твиттера в своих аккаунтах.
Как только врачи смогли остановить сильное кровотечение, ассистент продолжил выполнять свои обязанности.