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21:50 (мск), источник: Газета.Ру

В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой

Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской премьер-лиги между футбольным клубом «Ливингстон» и «Рейнджерс» был ранен во время игры, сообщает «Советский спорт».

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В голову ассистента арбитра попал предмет, который болельщики «Ливингстона» бросили с трибун. Матч был на время остановлен, чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Фотографиями эпизода активно делились пользователи твиттера в своих аккаунтах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как только врачи смогли остановить сильное кровотечение, ассистент продолжил выполнять свои обязанности.

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