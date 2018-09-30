Борисовский БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Поединок двух главных фаворитов первенства на поле «Борисов-Арены» начался без разведки — обе команды сразу сделали акцент на атаку. Счет был открыт на 20-й минуте, когда нигерийский легионер минчан Кехинде Фатаи замкнул передачу серба Уроша Николича. Пропустив мяч, хозяева прочно завладели инициативой и создали несколько опасных ситуаций у ворот Андрея Горбунова, но переиграть его не смогли. Это произошло через 9 минут после перерыва, когда точный удар нанес Станислав Драгун — 1:1. В дальнейшем борисовчане также доминировали и на 78 минуте Денис Поляков забил победный гол. Отрыв борисовчан от «Шахтера» и минского «Динамо» теперь составляет 12 очков.