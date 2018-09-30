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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо» со счетом 2:1 в центральном матче 23-го тура чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Поединок двух главных фаворитов первенства на поле «Борисов-Арены» начался без разведки — обе команды сразу сделали акцент на атаку. Счет был открыт на 20-й минуте, когда нигерийский легионер минчан Кехинде Фатаи замкнул передачу серба Уроша Николича. Пропустив мяч, хозяева прочно завладели инициативой и создали несколько опасных ситуаций у ворот Андрея Горбунова, но переиграть его не смогли. Это произошло через 9 минут после перерыва, когда точный удар нанес Станислав Драгун — 1:1. В дальнейшем борисовчане также доминировали и на 78 минуте Денис Поляков забил победный гол. Отрыв борисовчан от «Шахтера» и минского «Динамо» теперь составляет 12 очков.

Реультаты других встреч: «Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 1:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 4:0, «Луч» (Минск) «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 2:0.

Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 57 очков (22 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» — 45 (22), «Витебск» — 44 (21).

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