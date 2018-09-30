«Атлетико» попросит объяснить принцип применения VAR после игры с «Реалом»

«Атлетико» в субботу на выезде сыграл вничью (0:0) с «Реалом» в дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании. В одном из эпизодов игры мяч попал в руку полузащитнику «Королевского клуба» Каземиро в штрафной «Реала», однако рефери не стали просматривать видеповотор.

«Клуб в понедельник запросит у судейского комитета разъяснений по поводу применения системы VAR. Разные критерии, которыми руководствовались судьи при принятии решений, вызвали путаницу — в некоторых случаях рефери обращались к этой системе, а в других спорных ситуациях она не использовалась. Мы считаем, что разъяснение облегчит работу профессионалов и поможет болельщикам не запутаться», — говорится в сообщении на сайте «Атлетико».