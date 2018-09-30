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22:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» попросит объяснить принцип применения VAR после игры с «Реалом»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» сообщил, что обратится за разъяснениями в судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации относительно критериев, которыми руководствуются судьи при принятии решения об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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Источник: РИА "Новости"

«Атлетико» в субботу на выезде сыграл вничью (0:0) с «Реалом» в дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании. В одном из эпизодов игры мяч попал в руку полузащитнику «Королевского клуба» Каземиро в штрафной «Реала», однако рефери не стали просматривать видеповотор.

«Клуб в понедельник запросит у судейского комитета разъяснений по поводу применения системы VAR. Разные критерии, которыми руководствовались судьи при принятии решений, вызвали путаницу — в некоторых случаях рефери обращались к этой системе, а в других спорных ситуациях она не использовалась. Мы считаем, что разъяснение облегчит работу профессионалов и поможет болельщикам не запутаться», — говорится в сообщении на сайте «Атлетико».

Система VAR была внедрена в Примере в текущем сезоне.

Реал 0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
29.09.2018, 21:45 основной раунд: 7-й тур Santiago Bernabeu
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30′ Даниэль Карвахаль 2
90+2′ Фернандес Иглесиас Начо 6
61′ Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Марко Асенсио 20
82′ Лука Модрич 10
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88′ Карим Бензема 9
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6 Коке 70′
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7 Антуан Гризманн
11 Тома Лемар 60′ 59′
10 Анхель Корреа 90+3′
14 Родриго Эрнандес 85′
9 Никола Калинич
19 Диегу Коста 69′
5 Томас Партей
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
8 Угловые 6
7 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
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