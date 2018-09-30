«Милан» прервал серию из трёх ничьих в Серии А, обыграв на выезде «Сассуоло»

Первый гол забил полузащитник «Милана» Франк Кессье на 39-й минуте. В начале второго тайма преимущество команды Дженнаро Гаттузо увеличили нападающий Сусо и хавбек Самуэль Кастильехо. Полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич отличился на 68-й минуте. Точку в игре поставил Сусо в компенсированное время.
Стоит отметить, что эта победа стала для «Милана» первой за последние четыре матча в рамках чемпионата Италии. Ранее россонери три раза подряд сыграли вничью.
«Милан», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (13) — 3-е.