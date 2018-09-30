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30 сентября, источник: Чемпионат.com

«Милан» прервал серию из трёх ничьих в Серии А, обыграв на выезде «Сассуоло»

«Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 7-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

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Источник: AP 2018

Первый гол забил полузащитник «Милана» Франк Кессье на 39-й минуте. В начале второго тайма преимущество команды Дженнаро Гаттузо увеличили нападающий Сусо и хавбек Самуэль Кастильехо. Полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич отличился на 68-й минуте. Точку в игре поставил Сусо в компенсированное время.

Стоит отметить, что эта победа стала для «Милана» первой за последние четыре матча в рамках чемпионата Италии. Ранее россонери три раза подряд сыграли вничью.

«Милан», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (13) — 3-е.

Сассуоло 1:4
Первый тайм: 0:1
Милан
30.09.2018, 21:30 основной раунд: 7-й тур Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Дженнаро Гаттузо
Голы
68′ Филип Джуричич (Рожериу) 9
79 Франк Кессье 39′
8 Хесус Хоакин Сусо (Дж. Бонавентура) 50′
7 Самуэль Кастильехо 60′
8 Хесус Хоакин Сусо 90+4′
Составы
Андреа Консильи 47
Барбоза Сантос Марлон 2
70′ Рожериу 6
Поль Лирола 21
Джанмарко Феррари 31
Стефано Сенси 12
Кевин-Принс Боатенг 27
Мануэль Локателли 73
58′ Мехди Бурабия 68
Филип Джуричич 9
75′ Доменико Берарди 25
Хума Бабакар 30
57′ Федерико Ди Франческо 34
Жереми Бога 20
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес
5 Джакомо Бонавентура
21 Лукас Билья 17′
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
20 Иньяцио Абате 90′
2 Давиде Калабрия
7 Самуэль Кастильехо 72′
63 Патрик Кутроне
10 Хакан Чалханоглу 77′
93 Диего Лаксальт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 8
9 Угловые 5
13 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
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