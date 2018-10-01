Маротта назвал причину ухода из «Ювентуса»
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал уход со своего поста. Специалист сообщил, что причиной тому стали ухудшившиеся отношения с президентом клуба Андреа Аньелли.
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал уход со своего поста. Специалист сообщил, что причиной тому стали ухудшившиеся отношения с президентом клуба Андреа Аньелли.
«Мы с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли утратили связь в работе. Это разочаровывает, но решение принято и теперь я объявил о нём, потому что больше не вхожу в совет директоров «Ювентуса». Это решение исходит от самого «Ювентуса, а не от FIAT», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Напомним, Маротта объявил об уходе из «Ювентуса» сразу после финального свистка матча 7-го тура Серии А с «Наполи» (3:1). Он занимал должность генерального директора туринского клуба с 2010 года.