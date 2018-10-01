Маротта назвал причину ухода из «Ювентуса»

«Мы с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли утратили связь в работе. Это разочаровывает, но решение принято и теперь я объявил о нём, потому что больше не вхожу в совет директоров «Ювентуса». Это решение исходит от самого «Ювентуса, а не от FIAT», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на газету Corriere della Sera.