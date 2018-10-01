Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
30.09
Лилль3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
30.09
Бетис1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
30.09
Сассуоло1
Милан4
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
29Карпин поборол Карреру
09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародованы подробности «предательства» Роналду в «Реале»

Испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором раскрыло подробности ухода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского «Реала». В нем журналисты пишут о «предательстве», которое португалец пережил в «королевском клубе».

Наверх
Источник: Reuters

В мае 2017 года Роналду провел встречу с агентом Жорже Мендешом и своими советниками. Они обсудили проблемы с испанской налоговой службой, которая обвиняла его в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов. Форвард заявил, что не понимает, почему его в чем-то обвиняют, если налоги должны были платить спонсоры, и заверил, что никогда не просил их уклоняться от уплаты.

Читайте также
Появилось фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой

Роналду был вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа и получил условный срок. При этом португалец надеялся, что руководство «Реала» предложит ему улучшенный контракт, который помог бы ему справиться с финансовым ударом, однако этого не случилось. Этот факт Роналду воспринял как предательство. Он также был недоволен тем, что его зарплата ниже, чем у Лионеля Месси и Неймара.

Роналду раздражало и то, что его всегда ставят позади Альфредо Ди Стефано в списке лучших игроков в истории клуба.

В июле Роналду покинул «Реал» и перешел в итальянский «Ювентус». Трансфер португальца обошелся туринцам в 100 миллионов евро плюс 12 миллионов дополнительных расходов. За «королевский клуб» Роналду играл с 2009 года, забив 451 гол в 438 играх, став лучшим бомбардиром в истории клуба и четырежды выиграв Лигу чемпионов. В Турине зарплата португальца составляет 30 миллионов евро.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Яркий "Кайрат", максимальный чемпион и бронзовый "Тобол". Обзор 28-го тура КПЛ
«Быки» угрожают Семаку: «Краснодар» и «Зенит» разделяют три очка
Овечкин забросил шайбу в последнем матче перед стартом НХЛ
Матчем в Казани завершится программа девятого тура РПЛ
«Атлетико» попросит объяснить принцип VAR после игры с «Реалом»
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
Сборная Польши разгромила Бразилию в финале ЧМ по волейболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь