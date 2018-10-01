Обнародованы подробности «предательства» Роналду в «Реале»

В мае 2017 года Роналду провел встречу с агентом Жорже Мендешом и своими советниками. Они обсудили проблемы с испанской налоговой службой, которая обвиняла его в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов. Форвард заявил, что не понимает, почему его в чем-то обвиняют, если налоги должны были платить спонсоры, и заверил, что никогда не просил их уклоняться от уплаты.
Роналду был вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа и получил условный срок. При этом португалец надеялся, что руководство «Реала» предложит ему улучшенный контракт, который помог бы ему справиться с финансовым ударом, однако этого не случилось. Этот факт Роналду воспринял как предательство. Он также был недоволен тем, что его зарплата ниже, чем у Лионеля Месси и Неймара.
Роналду раздражало и то, что его всегда ставят позади Альфредо Ди Стефано в списке лучших игроков в истории клуба.
В июле Роналду покинул «Реал» и перешел в итальянский «Ювентус». Трансфер португальца обошелся туринцам в 100 миллионов евро плюс 12 миллионов дополнительных расходов. За «королевский клуб» Роналду играл с 2009 года, забив 451 гол в 438 играх, став лучшим бомбардиром в истории клуба и четырежды выиграв Лигу чемпионов. В Турине зарплата португальца составляет 30 миллионов евро.