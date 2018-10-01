Тренер «Манчестер Сити» на неделю отстранил игрока от тренировок за опоздание
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отстранил защитника Бенжамена Менди от тренировок с основной командой, сообщает The Goal.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отстранил защитника Бенжамена Менди от тренировок с основной командой, сообщает The Goal.
По информации издания, футболист на три часа опоздал на восстановительные процедуры, связанные с травмой плюсневой кости, так как посещал боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным, который прошел в Лондоне.
Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Джошуа и Поветкиным прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 сентября. Победу техническим нокаутом одержал британский спортсмен.
Ранее сообщалось, что суд лишил Менди водительских прав на один год и обязал выплатить штраф в размере €3 тысяч.