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12:49 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Манчестер Сити» на неделю отстранил игрока от тренировок за опоздание

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отстранил защитника Бенжамена Менди от тренировок с основной командой, сообщает The Goal.

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Источник: AP 2018

По информации издания, футболист на три часа опоздал на восстановительные процедуры, связанные с травмой плюсневой кости, так как посещал боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным, который прошел в Лондоне.

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Джошуа и Поветкиным прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 сентября. Победу техническим нокаутом одержал британский спортсмен.

Ранее сообщалось, что суд лишил Менди водительских прав на один год и обязал выплатить штраф в размере €3 тысяч.

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