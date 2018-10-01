Тренер «Манчестер Сити» на неделю отстранил игрока от тренировок за опоздание

Источник: AP 2018

По информации издания, футболист на три часа опоздал на восстановительные процедуры, связанные с травмой плюсневой кости, так как посещал боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным, который прошел в Лондоне.

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Джошуа и Поветкиным прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 сентября. Победу техническим нокаутом одержал британский спортсмен.