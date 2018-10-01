Новый клуб экс-форварда «Астаны» Твумаси проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

Встреча, прошедшая на поле «Леванте», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жасон (19-я минута) и Тоньо Гарсия (36-я). Единственный гол у «Алавеса» забил Рубен Собрино (5-я).

Сам Твумаси в заявку на этот матч даже не попал. Последний раз экс-игрок «Астаны» выходил на поле 16 сентября в гостевом матче с «Вальядолидом», отыграв 17 минут. Для него эта игра стала второй за новую команду. После этого «Алавес» провел три матча. В дебютной игре за испанский клуб (25 августа) экс-игрок «Астаны» сыграл всего четыре минуты.

Добавим, что «Алавес» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» набрал семь очков и покинул зону вылета.

Видео: Телеспорт

Официально о переходе Твумаси из «Астаны» в «Алавес» клубы объявили в конце июля. По данным Transfermarkt, испанцы заплатили казахстанскому клубу три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.