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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Новый клуб экс-форварда «Астаны» Твумаси проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

Футболисты «Леванте» в матче седьмого тура чемпионата Испании одержали волевую победу над «Алавесом», за который выступает экс-нападающий «Астаны» Патрик Твумаси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая на поле «Леванте», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жасон (19-я минута) и Тоньо Гарсия (36-я). Единственный гол у «Алавеса» забил Рубен Собрино (5-я).

Сам Твумаси в заявку на этот матч даже не попал. Последний раз экс-игрок «Астаны» выходил на поле 16 сентября в гостевом матче с «Вальядолидом», отыграв 17 минут. Для него эта игра стала второй за новую команду. После этого «Алавес» провел три матча. В дебютной игре за испанский клуб (25 августа) экс-игрок «Астаны» сыграл всего четыре минуты.

Добавим, что «Алавес» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» набрал семь очков и покинул зону вылета.

Видео: Телеспорт

Официально о переходе Твумаси из «Астаны» в «Алавес» клубы объявили в конце июля. По данным Transfermarkt, испанцы заплатили казахстанскому клубу три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

Леванте 2:1
Первый тайм: 2:1
Алавес
30.09.2018, 19:30 основной раунд: 7-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Абелардо
Голы
19′ Давид Ремесейро Хасон (Р. Рочина) 23
36′ Тоньо 3
7 Рубен Собрино 5′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
90+4′ Тоньо 3
Робер Пьер 4
Серхио Постиго 15
73′ Саньин Прцич 8
90+4′ Хосе Кампанья 24
85′ Хосе Луис Моралес 11
Эммануэл Боатенг 21
72′ Эрик Кабако 18
90+2′ Хосе Мануэль Чема 6
80′ 83′ Рубен Рочина 16
Шейк Дукуре 5
45+2′ 60′ Давид Ремесейро Хасон 23
Мозес Саймон 7
1 Фернандо Флорес Пачеко
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
6 Гильермо Марипан
21 Мартин Агиррегабирия
8 Исла Томас Пина
19 Мануэль Гарсия
7 Рубен Собрино 86′
11 Перес Ибаи Гомес
3 Рубен Дуарте 45′
15 Ксимо Наварро
10 Йон Гвидетти 66′
12 Хонатан Кальери
14 Хорхе Франко Бурги 59′
23 Хони
Статистика
7 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 2
9 Угловые 4
22 Фолы 19
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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