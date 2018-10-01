«Стыдно за такой результат». Капитан «Актобе» извинился за поражение от «Кайрата» со счетом 1:6

«Безумно трудно что-то говорить после таких поражений. Прежде всего, как капитан, хочу от имени команды извиниться перед всеми нашими болельщиками. Они уж точно меньше всего заслуживали такого поражения. И огромное спасибо тем, кто был на трибунах, за сумасшедшую поддержку! Болельщики поддерживали нас даже тогда, когда счет был уже разгромным! Так могут только актюбинцы! Тем более стыдно за такой результат… Сейчас любые доводы будут звучат, как оправдание. Единственное, что могу сказать — мы сделаем выводы из сегодняшнего матча и приложим все силы, чтобы достойно завершить сезон», — цитирует Симчевича официальный сайт клуба.