«Стыдно за такой результат». Капитан «Актобе» извинился за поражение от «Кайрата» со счетом 1:6
Капитан «Актобе» Александр Симчевич принес извинения фанатам за крупное поражение от алматинского «Кайрата» в матче 28-го тура казахстанской
Капитан «Актобе» Александр Симчевич принес извинения фанатам за крупное поражение от алматинского «Кайрата» в матче 28-го тура казахстанской
Встреча команд прошла 30 сентября в Алматы и завершилась победой хозяев со счетом 6:1.
«Безумно трудно
Для «Кайрата» эта победа стала 20-й в сезоне КПЛ-2018, а «Актобе» потерпел восьмое поражение. С 60 очками алматинцы идут вторыми и на семь баллов отстают от лидирующей «Астаны». «Актобе» (36) идет шестым.