Яркий «Кайрат», максимальный чемпион и бронзовый «Тобол». Обзор 28-го тура КПЛ

Как бы то ни было, порадуемся за «Кайрат», разнесший в пух и прах оборону «Актобе». На настрой алматинцев, судя по всему, сказался бойкот болельщиков, не простивших своей команде безволие в предыдущих матчах. За этой игрой они наблюдали у экранов телевизоров, а не на своем привычном фан-секторе.
В общем, южане с первых минут завладели инициативой на поле и заставили в поте лица трудиться защиту гостей. Она с десятой минуты начала трещать по швам. В результате до перерыва актюбинцы отхватили три мяча, а могли и больше, если бы Адеринсола Эсеола не запорол выход один на один, пробив бесхитростно во вратаря.
После перерыва «Кайрат» продолжил избивать деморализованного соперника, пропустившего еще три мяча. Команда Карлоса Феррера должна была выигрывать с «сухим» счетом, но между пятым и шестым голом Стас Покатилов допустил очередной ляп, отбив мяч перед собой, чем не преминул воспользоваться вышедший на замену Абат Аимбетов. Хотя и 6:1 на табло смотрелся очень убедительно.
Отдадим должное Карлосу Ферреру, который своими решениями показывает, кто «в доме хозяин». Испанец не побоялся на лавке оставить Бауыржана Исламхана, Исламбека Куата и Андрея Аршавина. Вышедшие вместо них на поле Георгий Жуков, Магомед Парагульков и Иво Иличевич сыграли более чем достойно, придав средней линии мобильности и компактности. Причем первые двое забили по голу, а хорват уверенно разгонял атаки на своем фланге.
Играй «Кайрат» с таким настроем и ранее, чемпионство вряд ли упустил бы. Сейчас алматинцам остается только следить за тем, как к своему пятому чемпионскому титулу мчится «Астана».
Столичные футболисты на своем поле переиграли «Жетысу» (3:0). Все три мяча провели легионеры северян — на 38-й минуте счет открыл Рангело Янга, а после перерыва дубль оформил Марин Томасов. Как итог, астанчане одержали третью победу подряд и сохранили семиочковый отрыв от идущего на втором месте «Кайрата». Семиреченцы, несмотря на поражение, удержались на четвертой строчке и во многом благодаря победе алматинцев над актюбинцами.
«Тобол» в непростой игре одолел в родных стенах «Ордабасы» (1:0). Победу костанайцам принес бывший игрок южан Танат Нусербаев, отличившийся на 69-й минуте. Это позволило команде Марека Зуба закрепиться на третьем месте и оторваться от ближайшего преследователя «Жетысу» на девять очков. До конца чемпионата костанайцы не должны упустить бронзовые медали. Шымкентцы же осели на шестой позиции.
Очень высокая плотность образовалась в нижней части турнирной таблицы. Так, «Иртыш» одержал важную победу в домашнем матче с «Атырау» (1:0). Правда, она не помогла павлодарцам покинуть последнее место, но в то же время не позволила сильно отстать от конкурентов. К тому же поражение отбросило «нефтяников» на десятую строчку, это значит, что им в оставшихся турах также придется вести борьбу за выживание, в которой участвует и «Шахтер».
Карагандинцы в минувшем туре оказались сильнее «Акжайыка» (1:0) и с 27 очками расположились на 11-м месте. Уральцы в таблице идут девятыми, но от зоны вылета их отделяет всего один пункт.
«Кызыл-Жар СК» сподобился дома выиграть у «Кайсара» (1:0). Единственный мяч был забит Тимуром Мульдиновым на 15-й минуте. Благодаря набранным трем очкам петропавловцы с десятого места поднялись на восьмое. Вторая победа подряд в чемпионате вселила в них уверенность, но не более, поскольку в оставшихся пяти турах им потребуется выдержать конкуренцию со стороны других аутсайдеров, чтобы не лишиться прописки в премьер-лиге. На данный момент в борьбе за выживание участвуют все шесть клубов, занимающие 7−12-е места.
В 29-м туре встретятся: 6 октября (суббота) «Тобол» — «Иртыш», «Ордабасы» — «Кайрат», «Жетысу» — «Шахтер», «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК», «Кайсар» — «Атырау»,
7 октября (воскресенье) сыграют «Актобе» — «Астана».