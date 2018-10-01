Яркий «Кайрат», максимальный чемпион и бронзовый «Тобол». Обзор 28-го тура КПЛ

Как бы то ни было, порадуемся за «Кайрат», разнесший в пух и прах оборону «Актобе». На настрой алматинцев, судя по всему, сказался бойкот болельщиков, не простивших своей команде безволие в предыдущих матчах. За этой игрой они наблюдали у экранов телевизоров, а не на своем привычном фан-секторе.

В общем, южане с первых минут завладели инициативой на поле и заставили в поте лица трудиться защиту гостей. Она с десятой минуты начала трещать по швам. В результате до перерыва актюбинцы отхватили три мяча, а могли и больше, если бы Адеринсола Эсеола не запорол выход один на один, пробив бесхитростно во вратаря.

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После перерыва «Кайрат» продолжил избивать деморализованного соперника, пропустившего еще три мяча. Команда Карлоса Феррера должна была выигрывать с «сухим» счетом, но между пятым и шестым голом Стас Покатилов допустил очередной ляп, отбив мяч перед собой, чем не преминул воспользоваться вышедший на замену Абат Аимбетов. Хотя и 6:1 на табло смотрелся очень убедительно.

Отдадим должное Карлосу Ферреру, который своими решениями показывает, кто «в доме хозяин». Испанец не побоялся на лавке оставить Бауыржана Исламхана, Исламбека Куата и Андрея Аршавина. Вышедшие вместо них на поле Георгий Жуков, Магомед Парагульков и Иво Иличевич сыграли более чем достойно, придав средней линии мобильности и компактности. Причем первые двое забили по голу, а хорват уверенно разгонял атаки на своем фланге.

Играй «Кайрат» с таким настроем и ранее, чемпионство вряд ли упустил бы. Сейчас алматинцам остается только следить за тем, как к своему пятому чемпионскому титулу мчится «Астана».

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Столичные футболисты на своем поле переиграли «Жетысу» (3:0). Все три мяча провели легионеры северян — на 38-й минуте счет открыл Рангело Янга, а после перерыва дубль оформил Марин Томасов. Как итог, астанчане одержали третью победу подряд и сохранили семиочковый отрыв от идущего на втором месте «Кайрата». Семиреченцы, несмотря на поражение, удержались на четвертой строчке и во многом благодаря победе алматинцев над актюбинцами.

«Тобол» в непростой игре одолел в родных стенах «Ордабасы» (1:0). Победу костанайцам принес бывший игрок южан Танат Нусербаев, отличившийся на 69-й минуте. Это позволило команде Марека Зуба закрепиться на третьем месте и оторваться от ближайшего преследователя «Жетысу» на девять очков. До конца чемпионата костанайцы не должны упустить бронзовые медали. Шымкентцы же осели на шестой позиции.

Очень высокая плотность образовалась в нижней части турнирной таблицы. Так, «Иртыш» одержал важную победу в домашнем матче с «Атырау» (1:0). Правда, она не помогла павлодарцам покинуть последнее место, но в то же время не позволила сильно отстать от конкурентов. К тому же поражение отбросило «нефтяников» на десятую строчку, это значит, что им в оставшихся турах также придется вести борьбу за выживание, в которой участвует и «Шахтер».

Карагандинцы в минувшем туре оказались сильнее «Акжайыка» (1:0) и с 27 очками расположились на 11-м месте. Уральцы в таблице идут девятыми, но от зоны вылета их отделяет всего один пункт.

«Кызыл-Жар СК» сподобился дома выиграть у «Кайсара» (1:0). Единственный мяч был забит Тимуром Мульдиновым на 15-й минуте. Благодаря набранным трем очкам петропавловцы с десятого места поднялись на восьмое. Вторая победа подряд в чемпионате вселила в них уверенность, но не более, поскольку в оставшихся пяти турах им потребуется выдержать конкуренцию со стороны других аутсайдеров, чтобы не лишиться прописки в премьер-лиге. На данный момент в борьбе за выживание участвуют все шесть клубов, занимающие 7−12-е места.