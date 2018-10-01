Соперник БАТЭ по Лиге Европы ПАОК вышел в лидеры чемпионата Греции

В поединке 5-го тура ПАОК одолел в Пирее местный «Олимпиакос» с минимальным преимуществом 1:0.
После этой виктории футболисты ПАОКа набрали 13 очков и вместе с «Атромитосом» возглавляют чемпионскую гонку. 4 октября БАТЭ примет гостей из Салоник на поле «Борисов-Арены» в матче 2-го тура группы L Лиги чемпионов. На старте борисовчане победили в гостях венгерский «Види» — 2:0, а ПАОК у себя дома уступил английскому «Челси» — 0:1.
В девятом туре чемпионата Венгрии «Види» обыграл в гостях «Диошдьер» — 1:0 и, набрав 15 очков, вышел на 3-е место. Лидирует «Ференцварош», у которого 23 очка. Идущий вторым «Гонвед» имеет 16 баллов.
Лондонский «Челси» в 7-м туре принимал на своем поле «Ливерпуль» и сыграл вничью — 1:1. У подопечных Маурицио Сарри в активе 17 очков. Они занимают 3-ю позицию вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», у которых по 19 зачетных баллов.