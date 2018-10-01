Соперник БАТЭ по Лиге Европы ПАОК вышел в лидеры чемпионата Греции

В поединке 5-го тура ПАОК одолел в Пирее местный «Олимпиакос» с минимальным преимуществом 1:0.

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После этой виктории футболисты ПАОКа набрали 13 очков и вместе с «Атромитосом» возглавляют чемпионскую гонку. 4 октября БАТЭ примет гостей из Салоник на поле «Борисов-Арены» в матче 2-го тура группы L Лиги чемпионов. На старте борисовчане победили в гостях венгерский «Види» — 2:0, а ПАОК у себя дома уступил английскому «Челси» — 0:1.

В девятом туре чемпионата Венгрии «Види» обыграл в гостях «Диошдьер» — 1:0 и, набрав 15 очков, вышел на 3-е место. Лидирует «Ференцварош», у которого 23 очка. Идущий вторым «Гонвед» имеет 16 баллов.