Шесть игр — шесть побед, или как «Кайрат» стал самой результативной командой КПЛ и подпортил статистику «Актобе»

— В шести играх минувшего тура были одержаны шесть побед. И все они на счету хозяев поля.

— Самый результативный матч получился в Алматы, где «Кайрат» разгромил «Актобе» — 6:1. Этим самым южане обошли «Астану» в рейтинге самых результативных участников премьер-лиги. В активе алматинцев 57 голов, тогда как астанчане провели на два мяча меньше. Самая «беззубая» атака у «Шахтера» — 22 гола.

— Кроме того, после крупного поражения оборона «Актобе» делит с «Кызыл-Жар СК» третье место по пропускаемости. В их пассиве по 40 мячей. Больше них пропускали только «Ордабасы» (41) и «Атырау» (42). Самая надежная оборона у «Астаны» (14).

— В туре четыре победы из шести были одержаны со счетом 1:0. При этом пять из них c «сухим» счетом.

— Самой компромиссной командой в КПЛ остается «Кайсар» — 11 ничьих.

— У «Жетысу» в гостевом матче с «Астаной» прервалась беспроигрышная серия из пяти матчей, в которых были достигнуты три победы и два ничейных результата.

— В списке бомбардиров лидерство удерживает полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли (18 голов), однако идущий на втором месте нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола сократил отставание до двух мячей. Тройку замыкает еще один кайратовец Исаэль Барбоза (12).