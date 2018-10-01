Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Самый дорогой игрок КПЛ-2016 помог зарубежному клубу казахстанца вернуть лидерство в чемпионате

«Судува» под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина победила «Тракай» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча в Тракае завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей на четвертой и 30-й минутах отличились Жерсон Азеведо и Риджино Сисилья. У проигравших один мяч на 79-й минуте отыграл Вадим Манзон.

Таким образом, «Судува» набрала 55 очков и со второго места поднялась на первое. Однако «Жальгирис», лидировавший до этого времени и опережавший клуб из Мариямполе по дополнительным показателям, имеет в запасе одну игру. В свою очередь «Тракай» с 38 очками идет на четвертой строчке при участии в чемпионате восьми клубов.

Читайте также
Команда Чебурина вышла на второе место в чемпионате Литвы

Отметим, что Жерсон Азеведо два года назад выступал за «Кайрат». На тот момент его трансферная стоимость оценивалась в три миллиона евро, что делало чилийца самым дорогим футболистом КПЛ. Но уже в январе 2017 года казахстанская команда рассталась с не оправдавшим ожидания полузащитником. В итоге Азеведо вернулся в Чили и летом стал игроком клуба «Депортес Икике», однако в августе контракт был расторгнут в связи с семейными обстоятельствами. В январе 2018 года присоединился к чемпиону Литвы «Судуве», за которую в текущем сезоне забил шесть мячей в 17 матчах.

«Судуву» с 2016 года тренирует 53-летний казахстанский специалист Владимир Чебурин, известный на родине по работе с родным «Шахтером» и «Окжетпесом»: с карагандинцами становился финалистом Кубка Казахстана-2009 и бронзовым призером КПЛ-2009, а с кокшетаусцами в 2011 году занял второе место в первой лиге.

Из бывших игроков казахстанской премьер-лиги за «Судуву» также выступают Семир Керла («Иртыш») и Алассане Н`Диайе («Иртыш"/"Тобол»).

Судува
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тракай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Игравший за сборную легионеров КПЛ нападающий отметился голом в чемпионате Ирака
Пост сдал: Акинфеев ушел из сборной России
Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала»
Снова без Чалова: сборная России пойдет за Дзюбой
Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России
«Свеч готов». РФ в ожидании новой звезды НХЛ и рекорда Овечкина
Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины
ФК ЦСКА продал свыше 60 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь