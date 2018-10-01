Самый дорогой игрок КПЛ-2016 помог зарубежному клубу казахстанца вернуть лидерство в чемпионате

Встреча в Тракае завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей на четвертой и 30-й минутах отличились Жерсон Азеведо и Риджино Сисилья. У проигравших один мяч на 79-й минуте отыграл Вадим Манзон.

Таким образом, «Судува» набрала 55 очков и со второго места поднялась на первое. Однако «Жальгирис», лидировавший до этого времени и опережавший клуб из Мариямполе по дополнительным показателям, имеет в запасе одну игру. В свою очередь «Тракай» с 38 очками идет на четвертой строчке при участии в чемпионате восьми клубов.

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Отметим, что Жерсон Азеведо два года назад выступал за «Кайрат». На тот момент его трансферная стоимость оценивалась в три миллиона евро, что делало чилийца самым дорогим футболистом КПЛ. Но уже в январе 2017 года казахстанская команда рассталась с не оправдавшим ожидания полузащитником. В итоге Азеведо вернулся в Чили и летом стал игроком клуба «Депортес Икике», однако в августе контракт был расторгнут в связи с семейными обстоятельствами. В январе 2018 года присоединился к чемпиону Литвы «Судуве», за которую в текущем сезоне забил шесть мячей в 17 матчах.

«Судуву» с 2016 года тренирует 53-летний казахстанский специалист Владимир Чебурин, известный на родине по работе с родным «Шахтером» и «Окжетпесом»: с карагандинцами становился финалистом Кубка Казахстана-2009 и бронзовым призером КПЛ-2009, а с кокшетаусцами в 2011 году занял второе место в первой лиге.