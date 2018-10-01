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16:13 (мск), источник: Sports.kz

В гостях хорошие, а дома лучшие. Актуальные реалии

Последний сентябрьский тур чемпионата Казахстана по футболу в Премьер-Лиге получился чисто домашним. Хозяева поля не отдали своим оппонентам ни единого турнирного балла, наглядно продемонстрировав соперникам, что на финише сезона на традиционное казахское гостеприимство рассчитывать чересчур наивно. Здесь нужно уже, действительно, биться за очки не на жизнь, а на смерть.

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Республиканский интернет-портал Sports.kz по традиции предлагает вниманию отечественных любителей футбола собственный вариант символической сборной минувшего игрового дня. Как всегда, напоминаем: на абсолютную объективность никоим образом не претендуем, это всего лишь наш взгляд на вопрос.

Вратарь:

Евгений Боровик («Акжайык»)

Много работы возложили в карагандинском поединке на плечи своего голкипера полевые игроки уральской команды. Необходимо отметить, что выглядел Евгений в таких условиях вполне достойно, отразив немало опасных ударов, в том числе и с 11-метровой отметки. В пропущенном мяче его вины нет.

Центральные защитники:

Антон Чичулин («Шахтер»)

Урош Делич («Кызыл-Жар СК»)

Юрий Логвиненко («Астана»)

В собственной штрафной защитники карагандинцев заняты были не слишком сильно, в связи с чем регулярно наведывались в чужую, и там Антон отличился, записав на свой счет единственный гол в матче. Надежно отыграла вся оборона северян, не позволяя соперникам ничего создавать у своих ворот, а главным действующим лицом там был Урош. Неплохой матч провел Юрий, цементируя оборону чемпиона в матче против «Жетысу».

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Правый полузащитник:

Марин Томасов («Астана»)

Большую часть поединка с талдыкорганцами хорват провел на противоположном фланге, однако когда Марин вернулся на свое привычное место, то очень скоро на классе соорудил с интервалом в две минуты два мяча в ворота соперников, которые их и похоронили.

Центральные полузащитники:

Исаэль («Кайрат»)

Магамед Парагульгов («Кайрат»)

Тимур Мульдинов («Кызыл-Жар СК»)

Игрока алматинцев можно, наверное, назвать лучшим футболистом не только поединка с «Актобе», но и всего тура. Исаэль записал на свой счет в этот день два забитых мяча и столько же голевых передач. Неплох был в той же игре Магамед, который цеплялся за мяч и боролся до конца — в его активе гол и ассист. Нельзя было не отметить и героя поединка в Петропавловске — именно Тимур провел единственный мяч в этой встрече, подкараулив ошибку соперников, кроме того, он создал несколько моментов для товарищей по команде и мог забить еще самостоятельно.

Левый полузащитник:

Азат Нургалиев («Тобол»)

Хорошо потрудился ради победы своей нынешней команды над бывшей этот футболист. Азат действовал почти по всему фронту атаки, хотя больше был заметен слева, создавая моменты для одноклубников, и отдал голевую передачу.

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Нападающие:

Адеринсола Эсеола («Кайрат»)

Рангело Янга («Астана»)

Форвард алматинцев отличился забитым мячом и ассистом, Адеринсола очень легко уходил от защитников «Актобе», цеплялся за мяч, атаковал чужие ворота. Проделал большой объем работы. Нападающий «Астаны» провел победный мяч в ворота талдыкорганцев и мог поразить их еще пару раз. Похоже, Рангело потихоньку адаптируется к казахстанскому футболу.

Тренер:

Карлос Алос («Кайрат»)

Сложно сказать, что там случилось перед алматинским матчем с игроками «Актобе», однако заслуг наставника кайратовцев и его подопечных, добившихся разгромной победы, это не умаляет. Аргументам Карлоса Алоса у гостей достойного ответа не нашлось, — но это уже их проблемы.

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