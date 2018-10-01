В гостях хорошие, а дома лучшие. Актуальные реалии

Республиканский интернет-портал Sports.kz по традиции предлагает вниманию отечественных любителей футбола собственный вариант символической сборной минувшего игрового дня. Как всегда, напоминаем: на абсолютную объективность никоим образом не претендуем, это всего лишь наш взгляд на вопрос.

Вратарь:

Евгений Боровик («Акжайык»)

Много работы возложили в карагандинском поединке на плечи своего голкипера полевые игроки уральской команды. Необходимо отметить, что выглядел Евгений в таких условиях вполне достойно, отразив немало опасных ударов, в том числе и с 11-метровой отметки. В пропущенном мяче его вины нет.

Центральные защитники:

Антон Чичулин («Шахтер»)

Урош Делич («Кызыл-Жар СК»)

Юрий Логвиненко («Астана»)

В собственной штрафной защитники карагандинцев заняты были не слишком сильно, в связи с чем регулярно наведывались в чужую, и там Антон отличился, записав на свой счет единственный гол в матче. Надежно отыграла вся оборона северян, не позволяя соперникам ничего создавать у своих ворот, а главным действующим лицом там был Урош. Неплохой матч провел Юрий, цементируя оборону чемпиона в матче против «Жетысу».

Правый полузащитник:

Марин Томасов («Астана»)

Большую часть поединка с талдыкорганцами хорват провел на противоположном фланге, однако когда Марин вернулся на свое привычное место, то очень скоро на классе соорудил с интервалом в две минуты два мяча в ворота соперников, которые их и похоронили.

Центральные полузащитники:

Исаэль («Кайрат»)

Магамед Парагульгов («Кайрат»)

Тимур Мульдинов («Кызыл-Жар СК»)

Игрока алматинцев можно, наверное, назвать лучшим футболистом не только поединка с «Актобе», но и всего тура. Исаэль записал на свой счет в этот день два забитых мяча и столько же голевых передач. Неплох был в той же игре Магамед, который цеплялся за мяч и боролся до конца — в его активе гол и ассист. Нельзя было не отметить и героя поединка в Петропавловске — именно Тимур провел единственный мяч в этой встрече, подкараулив ошибку соперников, кроме того, он создал несколько моментов для товарищей по команде и мог забить еще самостоятельно.

Левый полузащитник:

Азат Нургалиев («Тобол»)

Хорошо потрудился ради победы своей нынешней команды над бывшей этот футболист. Азат действовал почти по всему фронту атаки, хотя больше был заметен слева, создавая моменты для одноклубников, и отдал голевую передачу.

Нападающие:

Адеринсола Эсеола («Кайрат»)

Рангело Янга («Астана»)

Форвард алматинцев отличился забитым мячом и ассистом, Адеринсола очень легко уходил от защитников «Актобе», цеплялся за мяч, атаковал чужие ворота. Проделал большой объем работы. Нападающий «Астаны» провел победный мяч в ворота талдыкорганцев и мог поразить их еще пару раз. Похоже, Рангело потихоньку адаптируется к казахстанскому футболу.

Тренер:

Карлос Алос («Кайрат»)