В гостях хорошие, а дома лучшие. Актуальные реалии
Последний сентябрьский тур чемпионата Казахстана по футболу в
Последний сентябрьский тур чемпионата Казахстана по футболу в
Республиканский
Вратарь:
Евгений Боровик («Акжайык»)
Много работы возложили в карагандинском поединке на плечи своего голкипера полевые игроки уральской команды. Необходимо отметить, что выглядел Евгений в таких условиях вполне достойно, отразив немало опасных ударов, в том числе и с 11-метровой отметки. В пропущенном мяче его вины нет.
Центральные защитники:
Антон Чичулин («Шахтер»)
Урош Делич («Кызыл-Жар СК»)
Юрий Логвиненко («Астана»)
В собственной штрафной защитники карагандинцев заняты были не слишком сильно, в связи с чем регулярно наведывались в чужую, и там Антон отличился, записав на свой счет единственный гол в матче. Надежно отыграла вся оборона северян, не позволяя соперникам ничего создавать у своих ворот, а главным действующим лицом там был Урош. Неплохой матч провел Юрий, цементируя оборону чемпиона в матче против «Жетысу».
Правый полузащитник:
Марин Томасов («Астана»)
Большую часть поединка с талдыкорганцами хорват провел на противоположном фланге, однако когда Марин вернулся на свое привычное место, то очень скоро на классе соорудил с интервалом в две минуты два мяча в ворота соперников, которые их и похоронили.
Центральные полузащитники:
Исаэль («Кайрат»)
Магамед Парагульгов («Кайрат»)
Тимур Мульдинов («Кызыл-Жар СК»)
Игрока алматинцев можно, наверное, назвать лучшим футболистом не только поединка с «Актобе», но и всего тура. Исаэль записал на свой счет в этот день два забитых мяча и столько же голевых передач. Неплох был в той же игре Магамед, который цеплялся за мяч и боролся до конца — в его активе гол и ассист. Нельзя было не отметить и героя поединка в Петропавловске — именно Тимур провел единственный мяч в этой встрече, подкараулив ошибку соперников, кроме того, он создал несколько моментов для товарищей по команде и мог забить еще самостоятельно.
Левый полузащитник:
Азат Нургалиев («Тобол»)
Хорошо потрудился ради победы своей нынешней команды над бывшей этот футболист. Азат действовал почти по всему фронту атаки, хотя больше был заметен слева, создавая моменты для одноклубников, и отдал голевую передачу.
Нападающие:
Адеринсола Эсеола («Кайрат»)
Рангело Янга («Астана»)
Форвард алматинцев отличился забитым мячом и ассистом, Адеринсола очень легко уходил от защитников «Актобе», цеплялся за мяч, атаковал чужие ворота. Проделал большой объем работы. Нападающий «Астаны» провел победный мяч в ворота талдыкорганцев и мог поразить их еще пару раз. Похоже, Рангело потихоньку адаптируется к казахстанскому футболу.
Тренер:
Карлос Алос («Кайрат»)
Сложно сказать, что там случилось перед алматинским матчем с игроками «Актобе», однако заслуг наставника кайратовцев и его подопечных, добившихся разгромной победы, это не умаляет. Аргументам Карлоса Алоса у гостей достойного ответа не нашлось, — но это уже их проблемы.