Зидан воссоединится с Роналду
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост генерального директора туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост генерального директора туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.
Ожидается, что нынешний генеральный директор клуба Беппе Маротта в ближайшее время освободит должность. 46-летний Зидан является одним из главных претендентов на вакантную позицию.
Конкурентами француза станут работающие в системе «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи, а также Мишель Ува — исполнительный директор Федерации футбола Италии и
Если Зидану удастся получить назначение, он воссоединится с нападающим Криштиану Роналду. Французский специалист тренировал форварда в мадридском «Реале». Вместе они трижды выигрывали Лигу чемпионов.
Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, в мае этого года ушел в отставку по собственному желанию. Он до сих пор не нашел себе новый клуб. Британские СМИ прочат ему место главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Жозе Моуринью. Кроме того, бывший партнер Зидана по «Реалу» Дэвид Бэкхем предлагал ему возглавить «Интер Майами» — американский клуб, совладельцем которого является Бэкхем.