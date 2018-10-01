Зидан воссоединится с Роналду

Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, в мае этого года ушел в отставку по собственному желанию. Он до сих пор не нашел себе новый клуб. Британские СМИ прочат ему место главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Жозе Моуринью. Кроме того, бывший партнер Зидана по «Реалу» Дэвид Бэкхем предлагал ему возглавить «Интер Майами» — американский клуб, совладельцем которого является Бэкхем.