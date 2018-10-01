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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Украинский клуб после матча с соперником «Астаны» по ЛЕ назначил экс-тренера «Тобола» и «Иртыша»

Новым главным тренером ФК «Арсенал-Киев» назначен Вячеслав Грозный. Об этом объявил официальный сайт украинского клуба.

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Команде Грозного представили сегодня, 1 октября. Он в третий раз в карьере возглавил «канониров» — ранее он работал в столичном клубе с 2002 по 2004 год и в сезоне-2010.

Вчера, 30 сентября, «Арсенал-Киев», играя в большинстве, уступил киевскому «Динамо» (0:1) и не смог покинуть последнее, 12-е, место.

62-летний Грозный оставался без работы с конца прошлого года, когда он покинул павлодарский «Иртыш», который возглавлял несколько месяцев и вывел в Лигу Европы. Впервые в чемпионате Казахстана украинец появился в сезоне-2012, когда тренировал «Тобол».

Добавим, что киевское «Динамо» наряду с чешским «Яблонцем» и французским «Ренном» является соперником «Астаны» по группе К Лиги Европы.

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