Украинский клуб после матча с соперником «Астаны» по ЛЕ назначил экс-тренера «Тобола» и «Иртыша»

Команде Грозного представили сегодня, 1 октября. Он в третий раз в карьере возглавил «канониров» — ранее он работал в столичном клубе с 2002 по 2004 год и в сезоне-2010.

Вчера, 30 сентября, «Арсенал-Киев», играя в большинстве, уступил киевскому «Динамо» (0:1) и не смог покинуть последнее, 12-е, место.

62-летний Грозный оставался без работы с конца прошлого года, когда он покинул павлодарский «Иртыш», который возглавлял несколько месяцев и вывел в Лигу Европы. Впервые в чемпионате Казахстана украинец появился в сезоне-2012, когда тренировал «Тобол».